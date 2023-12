/FOTO, VIDEO/ Ve čtvrtek začal prodej vánočních kaprů také na několika místech v Havlíčkově Brodě. Základní cena za kilo se pohybuje mezi sto až sto deseti korunami. Zabití, porcování a odstranění šupin je za další příplatek. Rybu pod sto korun už milovníci kapřího masa nekoupí.

Stánky prodejců vánočních kaprů v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Většina zákazníků chce rybu šetrně usmrtit na místě. Honit kapra po kuchyni s paličkou na maso nechce už skoro nikdo. Největší zájem čekají rybáři v sobotu.

Po celém kraji Vysočina rozváží svoje ryby Rybářství Vysočiny v.o.s. „V Havlíčkově Brodě prodáváme hlavně na sádkách v rybárně u přehrady, na dvou místech v Chotěboři u Tesca a Doubravky. Zavážíme i další města jako Jihlava, Pelhřimov nebo Humpolec,“ informoval za vedení Rybářství Josef Nikl.

Kilo kapra nabízí Rybářství Vysočiny v ceně sto deset korun za kilo. „Ale jenom na našich sádkách. Tam, kde ryby jen dovážíme, ale neprodáváme, si ceny určí majitel obchodu,“ upozornil Nikl a zdůraznil aby zájemci nenechali nákup šupináčů na poslední chvíli.

„V sobotu je už dlouho. U kádí se tvoří zbytečné fronty,“ dodal s tím, že to prodejce i zákazníky zdržuje. „Většina zákazníků, a těch je už pětadevadesát procent, chce rybu na místě zabít a vykuchat. Doma to nedělá už skoro nikdo,“ poznamenal rybář.

Zákazníci kupují ryby na poslední chvíli

Na Havlíčkově náměstí začalo ve čtvrtek jednadvacátého prosince prodávat ryby Rybářství Adamec v základní ceně sto devět korun za kilo. „Jsme tady každý rok, už sedmnáct let. Dneska chodí zájemci jen na koukanou. Zjišťují kdo kde prodává a za kolik. Většina zákazníků nakupuje ryby na poslední chvíli. V sobotu tady bude šrumec,“ konstatoval Filip Adamec. Potvrdil, že většina zákazníků chce rybu nejen zabít, ale také vykuchat, očistit od šupin a další služby za příplatek.

To odradilo od nákupu například Josefa Janečka. „Jsem důchodce a celou rybu mít nemusím. Chtěl jsem jen půlku, ale když jsem slyšel, co mě to bude stát, tak kapra už nechci. Koupím si v obchodě filé,“ prohlásil. Naopak Jitka Mrázková se na vánočního kapra těší. „Jednou za rok si dopřeju,“ dodala s úsměvem.

Už od začátku týdne si mohou zájemci koupit kapra před obchodem Kaufland. Ryby tady prodává Lukáš Borozidis z Mladé Boleslavi. Základní cena je sto až sto deset korun za kilo, ostatní služby za příplatek. Zabití za dvacku, kuchání za pětatřicet korun, porcování za šedesát korun. I tady mají se zákazníky stejnou zkušenost. Největší nával stojí u stánku v sobotu. „Není divu, většina lidí chce čerstvou rybu a ne starý kus z mrazáku,“ říkají prodavači.

Státní veterinární správa (SVS) doporučuje nechat si nejlépe rybu usmrtit v místě prodeje. Nejen protože usmrcení provede zkušený personál, ale zejména s ohledem na případný stres či strádání ryb způsobené přesunem a další manipulací, či držením v domácnostech.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Pracovní deska, na níž probíhá usmrcování, kuchání a porcování ryb, musí být čistitelná a dezinfikovatelná. Povinnou součástí výbavy jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky. Povinný je dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace.

Kolik za kapra Průměrná základní cena 100 až 110 korun za kilo Služby za příplatek: zabití 20 korun, kuchání 35 korun, škrabání 15 korun nebo i 40 korun, půlení 60 korun Kapří vnitřnosti za 25 korun, hlava za 20 korun Zdroj: Stánky prodejců

