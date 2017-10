Pro zájemce jsou připraveny stovky kompostérů zdarma

Moravské Budějovice - Moravskobudějovický mikroregion získal dotaci na nákup kompostérů své obyvatele. Pro lidi z Moravských Budějovic jich je připraveno 300 kusů zelené barvy o objemu 720 litrů.

Ilustrační foto. Foto: Deník/archiv

Kdo má o kompostér zájem, může se dostavit na tamní radnici, odbor životního prostředí a sepsat tam smlouvu o bezplatné výpůjčce. „Na jedno číslo popisné lze získat pouze jeden kompostér,“ upozorňuje radnice.

Sepisování smluv začne od čtvrtka 26. října a bude pokračovat každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Komu tento čas nevyhovuje, může se telefonicky domluvit na jinou hodinu. Nárok na kompostér nemá ovšem každý. Můžou ho získat jen občané Moravských Budějovic, kteří mají zahrádku - u rodinného domu nebo v kolonii. Pro umístění do zahrádkářské kolonie si musejí zájemci přinést číslo parcely, aby mohlo být zaneseno do smlouvy. A kdo má zahrádku jen pronajatou, musí přinést taky nájemní smlouvu.

Dalších 189 kompostérů si rozdělí členské obce, které projevily zájem o zapojení se do projektu domácího kompostování. Jsou to Domamil, Lesná, Cidlina, Častohostice, Zvěrkovice. Sepisování smluv si zajistí tyto obce samy.