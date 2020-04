„Bude oprava silnice mezi naší vsí a Jaroměřicemi. Složitě, leč projedou, jen náklaďáky z lomu Královec. Hledáme řešení, zkusíme lépe zprůjezdnit polní cesty směr Jaroměřice, aby tudy místní projeli a neurvali si spodek auta. Snad se nám podaří pětikilometrový úsek vylepšit,“ popsal situaci starosta Příštpa Antonín Vítámvás.

Co důchodci a prodejna?

Pošta či policie podle jeho slov ovšem na takovou neoficiální komunikaci nesmějí. „Budou tak muset objíždět přes Rozkoš, Hostim a Blatnici, stejně jako autobusy,“ řekl. Tato "místní objížďka" by začínala u křížku v kopci v zatáčce za vsí ve směru na Rozkoš. Vesnice taky řeší zásobování prodejny, kterou sama provozuje. V obci je devadesát důchodců, především oni jsou zvyklí si v obchodě nakoupit základní sortiment, který nezbytně potřebují.

Most a zeď

Silničáři nechají zrekonstruovat most tři sta metrů za odbočkou od Jaroměřic ve směru na Příštpo. A zeď čtyři sta metrů za odbočkou do Královce ve směru na Příštpo. „Protože mezi zdí a mostem je vjezd do lomu, uzavírky jsme plánovali tak, aby se do něj po celou dobu stavby dalo jezdit,“ uvedl technicko - správní náměstek ředitele krajských silničářů na Vysočině Tomáš Mátl.

Uzavírka začne 4. května u opěrné zdi a do lomu se bude jezdit od Jaroměřic. Jak budou práce postupovat, budou nákladní auta do lomu v některých etapách zajíždět na semafory kyvadlově jedním pruhem. Práce na silnici mají skončit v polovině října.