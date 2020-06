„Vaše žádost se nám nelíbí, sami máme peněz málo,“ vzkazují rovnou starostové měst a obcí nebo se odvolávají na zastupitele..

„Dopisem radního Kraje Vysočina Jana Hyliše byla obcím a městům v regionu zaslána informace o příspěvku na zabezpečení dopravní obslužnosti v rámci Veřejné dopravy Vysočiny. Náklady Kraje Vysočina v roce 2020 na zajištění základní dopravní obslužnosti jsou nyní 1131 miliónů korun, tedy o zhruba 263 miliónů více než v roce předchozím,“ popsala situaci Jitka Svatošová krajská mluvčí s tím, že letošní finanční prostředky uvolněné Krajem na dopravení obslužnost regionu budou ovlivněny výrazným propadem tržeb z důvodu virové epidemie v ČR. Výše příspěvku činí ve městech a obcích pro letošek 70 korun na osobu.

„Město Jihlava s Krajem Vysočina zatím schválilo pouze rámcovou dohodu a o detailech bude ještě jednat, zatím tedy nic platit nebudeme,“ sdělil Radovan Daněk, mluvčí jihlavského magistrátu. Na dopravu vlastních obyvatel do místních částí Jihlavy, například Hosova přispívá město Jihlava ICOMu a Kraji Vysočina ročně částkou asi 50 tisíc korun. „Na provoz dopravního podniku platí Jihlava ročně přibližně 100 milionů korun (přesně 99,3milionů), vozy naší městské hromadné dopravy ale vozí také obyvatele například do Beranova nebo do Hybrálce a za to zase nám přispívá Kraj Vysočina. Ročně na to městu pošle asi 1,1 milionů korun,“ upřesnil Daněk.

Kolik platí na dopravu za rok



Jihlava 1,1 milionu



Žďár n. Sázavou 9,5 milionu



Havlíčkův Brod 1,6 milionů



Pelhřimov 4,1 milionů



Třebíč 10 milionů



Polná 1,1 milionů



Přibyslav 211 tisíc



Velká Bíteš 600 tisíc



Měřín 115 tisíc



Velká Losenice 100 tisíc



Pohled 100 tisíc



Brzkov 50 tisíc



Zdroj: Rozpočty města obcí

„Nedávno jsme měli setkání Svazku obcí Polenska. Já například doporučil starostům, aby na dopravu nepřispívali, protože obce jsou už tak dost zatížené a nucené finančně přispívat na všechno, včetně lékařské péče. My nyní bojujeme o záchranu naší prodejny, kterou provozuje obchodní řetězec COOP a vyhlídky nejsou zrovna růžové,“ vyjádřil se starosta Brzkova na Jihlavsku Aleš Bořil.

S dopisem od Kraje Vysočina na téma příspěvek na veřejnou dopravu se seznámilo i vedení města Polná. „Zatím žádné konkrétní rozhodnutí nepadlo. V současné době řešíme hlavně škody po krupobití. Dopisem jsme se seznámili, ale na první pohled se to jeví tak, že bychom na tom byli hůř než kdybychom si dopravní obslužnost platili sami,“konstatoval Petr Klíma tajemník města Polná.

O příspěvku na Veřejnou dopravu Vysočiny už jednalo město Žďár nad Sázavou. „Rozhodli jsme se že nepřispějeme. Máme k systému veřejné dopravy výhrady. Není jasně definováno co je v té dopravě standard a nadstandard. Zkrátka máme pocit že bychom za sedmdesát korun na obyvatele nekoupili pro Žďár potřebnou kvalitu dopravy,“ vysvětlil důvod odmítnutí příspěvku starosta Martin Mrkos.

O tom, zda přispět kraji na Veřejnou dopravu Vysočiny, bude v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku rozhodovat zastupitelstvo koncem června. „Osobně nebudu schválení této smlouvy doporučovat, těch důvodů je více,“ podotkl starosta Martin Kamarád.

Jak nastínil na poslední tiskové konferenci před novináři, město Přibyslav v poslední době jen stále komusi na něco doplácí. „Státní firmy a instituce šetří, či chcete-li, pečují o majetek s péčí řádného hospodáře. A tak mne častěji a častěji navštěvují ředitelé, náčelníci, správci a tu chtějí, aby město poskytlo bezplatný pronájem úřadu. Tu zase převzalo za úplatu (zatím) péči o nádražní budovu. Protože ČD podali výpověď z nájmu, protože ministerstvo dopravy neobjednalo pokladny, protože vše je dražší,“ konstatoval starosta Kamarád a dodal: „A město píše, žádá, vysvětluje, čas od času, když mu nic jiného nezbude, vyjde vstříc, ale systém pláče.“

O příspěvku na veřejnou dopravu se bude jednat i v Dukovanech na Třebíčsku. „V nejbližší době se sejdou obce regionu Hrotovicko, kde bude veřejná doprava jedno z témat. Dukovany se zařídí podle toho, jak se rozhodnou ostatní obce,“ vysvětlil starosta Miroslav Křišťál. Jak upřesnil, chápe postoje Kraje Vysočina který o příspěvek žádá i obce, které odmítají. „Kraj nemůže dopravu platit sám, protože přichází letos o peníze kvůli epidemii. Obce přicházejí o peníze ze stejného důvodu. Myslím, že ale nakonec dojde k dohodě a Kraj peníze na dopravu získá z jiných peněz, poníží třeba některé dotační programy,“ načrtl možné řešení starosta Křišťál. O možném příspěvku na Veřejnou dopravu Vysočiny budou diskutovat i na radnici v Havlíčkově Brodě. „Rozhodnou naši zastupitelé,“ prohlásil stručně starosta Jan Tecl.

O příspěvku na Veřejnou dopravu Vysočiny už zastupitelé jednali v obci Velká Losenice na Žďársku. „Příspěvek jsme neschválili. Finančně by nás to vyšlo dráž než kolik na dopravu autobusy platíme firmě Zdar,“ sdělil starosta Svatopluk Klusáček. O příspěvku bude teprve jednat obec Moraveč na Pelhřimovsku. „Možná bude nejlepší, když se před tím poradím s nějakým kolegou starostou, protože o podmínkách příspěvku toho moc nevíme. Například jak to bude nebo nebude pro naši obec zatěžující,“ prohlásila starostka Eva Zadražilová.

Za této situace se přímo nabízí otázka, co se stane, jestli Kraj Vysočina od měst a obcí příspěvky nedostane. „Je ještě opravdu hodně krátká doba na vyhodnocení reakce obcí respektive jejich zastupitelstev. Reakcí se budou následně zabývat orgány kraje,“ konstatovala Svatošová.