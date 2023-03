V Přibyslavi narazili na potíže. Oprava ikonického kulturáku se prodraží

Úsek z Poříčan do Světlé nad Sázavou naváže na už projektovanou trať z Běchovic do Poříčan (VRT Polabí). Správa železnic počítá se zahájením stavby úseku z Poříčan do Světlé nad Sázavou do roku 2027.

Stavba vysokorychlostní tratě (VRT) rozděluje obyvatele Vysočiny v místě kudy povede, na dva nesmiřitelné tábory. S městem Světlá počítá stavba VRT jako s důležitým železničním uzlem. Dokonce tam Správa železnic plánuje i zastávku. V současné době proto nádražní budova zažívá náročnou a drahou rekonstrukci.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Světlá na trase rychlodráhy je dobrou zprávou pro některé obyvatele Světlé a také sousední Příseky, obce u světelského nádraží. „Je to stavba budoucnosti,“ řekl starosta Příseky Jaroslav Štefáček s tím, že s dráhou může obec jedině získat. Jak upřesnil, Příseku dráha neodřízne. „Lidé z Příseky se na zastávku do Světlé dostanou stejně jako dnes. V plánu je lávka nebo podchod,“ doplnil starosta.

Daniel Vodička z Příseky považuje rychlodráhu za přínos. „Jsem pro. Pozvedne to obec. Než ji postaví, budu asi v důchodu. Pak rád pojedu po rychlodráze s vnoučaty na výlet,“ prohlásil Vodička.

Stavba rychlodráhy



Podle materiálu ministerstva dopravy, zveřejněného loni v dubnu, měla příprava vysokorychlostních železničních tratí v Česku loni stát více než půl miliardy korun a v dalších čtyřech letech dohromady 3,8 miliardy korun. Se samotnou stavbou prvních úseků tratí se podle materiálu počítá nejdříve od roku 2026. Jednotlivé úseky budou podle materiálu stát desítky miliard korun. Stát počítá s tím, že na stavbu využije dotace z evropských fondů.

Naopak obyvatelům nedaleké Leštiny u Světlé slovo rychlodráha zvedá tlak. Bojí se, že VRT nevratně zničí okolní přírodu. Proti rychlodráze protestují. „Nechceme žít v zajetí kolejí,“ prohlásil Tomáš Kritzner z Leštiny. Plánovaná rychlotrať přes Vysočinu povede přímo za obecními humny. V Leštině sepsali petici. Je na ní víc než tři sta podpisů. V Leštině podle starosty Karla Krajíčka dráha rozpůlí katastr, oddělí od obce místní části a ohrozí zdroje vody.

Podle Správy železnic jsou takové obavy zbytečné. „Stavební správa vysokorychlostních tratí se intenzivně zabývá vlivem stavby na životní prostředí a plně si uvědomuje důležitost této problematiky pro občany. Také vnímá obavy obyvatel o zdroje pitné vody a z nežádoucích vibrací,“ zdůraznil Pinkava.

Prvním krokem projektantů proto je podle Pinkavy průzkum podloží v oblasti. „Výsledek pomůže k takovému technickému návrhu trati, který vyloučí negativní ovlivnění vodních zdrojů i šíření vibrací,“ vysvětlil Pinkava.

Jak upřesnil, v terénu se proto budou v nejbližších měsících pohybovat odborníci, kteří provedou sondy do podloží. „Práce se uskuteční letos v období březen až listopad,“ doplnil Pinkava s tím, že vše závisí na klimatických podmínkách a postupu vrtných prací.

„V rámci průzkumných prací bude proveden soupis nejbližších studní pro hromadné i individuální zásobování. Po dokončení prací bude vše uvedeno do původního stavu,“ zdůraznil Pinkava. Odborníci se sondami se budou pohybovat podle Pinkavy například v katastrech Dolní Dlužiny, Horní Dlužiny, Horní Bohušice a Světlá nad Sázavou.

Plánovaná trasa rychlodráhy Světlá - Poříčany.Zdroj: Se souhlasem Správy železnic

Správa železnic už podepsala smlouvu na přípravu úseku vysokorychlostní tratě (VRT), pro zhruba osmdesátikilometrový úsek Střední Čechy z Poříčan na Kolínsku do Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Vítězem tendru je sdružení Sudop Praha, Egis Rail, Mott MacDonald a Mott Macdonald Limited. Úsek navazuje na projektovanou trať Polabí z Prahy do Poříčan. Stavba samotná má začít kolem roku 2027.

Správa železnic při přípravách vysokorychlostních tratí vybrala podle Pinkavy pět úseků, jejichž příprava je ve zrychleném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice – Poříčany, dále Přerov (Prosenice) – Ostrava – Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a úsek Brno (Modřice) – Vranovice na tahu Brno – Vídeň/Bratislava a dva úseky mezi Prahou a Drážďany.