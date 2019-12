Druhá autobusem z Budějovic přes Hrotovice do Moravského Krumlova, odtud vlakem do Brna, kdy spoje uhýbají Ivančicím. Změna jízdního řádu vyvolala obrovskou vlnu nevole cestujících na trase zrušené přímé linky. Petici proti tomuto kroku, adresovanou hejtmanovi Běhounkovi, podepsalo skoro 4400 lidí.

„O budoucí vedení linky přes tři kraje nemají sousední regiony zájem, kompromisní řešení navržené vysočinskými starosty bude mít v rukou Jihomoravský kraj, který musí souhlasit s kosmetickým prodloužením linek do Ivančic a Moravského Krumlova,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Ivančická nemocnice i školy

Hejtman Jiří Běhounek zdůraznil skutečnost, že zrušená přímá linka byla vedená přes území tří krajů, ne jen přes Vysočinu. „Každopádně jak Jihočeský kraj, tak Jihomoravský kraj se nepodílely na financování ani části této linky vedené na svých územích. Už při prvotních jednáních, která předcházela jednání o Veřejné dopravě Vysočiny, jsme avizovali, že nebude do budoucna možné linku udržet až do Brna,“ shrnul Běhounek základní informace. Uvedl, že vnímá potřebu obcí Vysočiny, sídlících na hranicích s Jihomoravským krajem, udržet přímé spojení především s Ivančicemi a Moravským Krumlovem.

Podle starosty Dukovan Miroslava Křišťála, který se pondělního jednání s hejtmanem v Jihlavě zúčastnil, je prodloužení současné linky do Ivančic pro cestující klíčové kvůli dojezdu do spádové ivančické nemocnice, ale i do škol nebo za volnočasovými aktivitami.

„Zrušenou přímou autobusovou linku využívalo nemalé množství obyvatel Jihomoravského kraje při cestě do Jaderné elektrárny Dukovany,“ zdůraznil Křišťál, který si podle svých slov vyslechl od dukovanských seniorů doslova vlnu nespokojených reakcí, když byla zveřejněna informace, že se ruší přímý autobus „dačičák“. Těm zřejmě kompromisní varianta, která je na stole, radost neudělá. Žádali, aby mohli jako dřív jezdit do Brna autobusem bez přestupů, které jsou pro ně fyzicky náročné.

Pokud bude s prodloužením linky Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou – Dukovany do Ivančic souhlasit Jihomoravský kraj, vedení Kraje Vysočina je připraveno po domluvě s dopravci danou změnu realizovat co nejdříve. Samozřejmě za předpokladu, že se na výkonech linky 790621 v úseku od hranic kraje po Ivančice bude finančně podílet Jihomoravský kraj.

„V následujících dnech se obrátím přímo na hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka, věc je třeba řešit rychle tak, aby případná změna mohla být skutečně realizována v co nejkratším termínu,“ doplnil Jiří Běhounek.

Pro starosty na trase Hrotovice – Dukovany – Rouchovany je přijatelný přestup v Moravském Krumlově při využití linek IDS JMK 441 a IDS JMK 442, které po území Vysočiny financuje Kraj Vysočina. Jihlavské hejtmanství i starostové z okrajové části Vysočiny budou nyní kontaktovat vedení Jihomoravského kraje s žádostí o povolení prodloužení linky 790621 do Ivančic za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje. Povolení Jihomoravského kraje je pro změnu jízdního řádu klíčové, protože pouze s povolením sousedního kraje může být linka provozována v režimu veřejné služby, tedy s dotacemi.

Jak se aktuálně jezdí místo zrušeného přímého autobusu Dačice – Brno

DVĚ VĚTVE:

- Nově upravená linka 790690 Třebíč – Moravské Budějovice je prodloužena až do Jemnice. Jemnice, Moravské Budějovice a Jaroměřice se dostávají do Třebíče a cestující, který míří do Brna, má možnost v žel. st. Třebíč přestoupit na rychlík anebo na nový spěšný vlak.

- Pro cestujícího z Hrotovic a Dukovan je vhodná linka IDS JMK 441 anebo IDS JMK 442, která jej doveze do žel. st. v Moravském Krumlově ve standardu IDS JMK. Současně je zde linka 790621 Moravské Budějovice – Jaroměřice – Dukovany, kde došlo k zahuštění spojů.

Zdroj: KÚ Vysočina