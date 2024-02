Mnozí studenti na hodinách češtiny nebo matematiky trpí. To však není úplně případ Základní školy Havlíčkova v Moravských Budějovicích. Její žáci totiž v okrese nejlépe nejlépe zvládají přijímačky na střední školy v obou předmětech. Co za úspěchy a prvenstvím stojí, přiblížila zástupkyně ředitele Blanka Dvořáková. „Zaměřili jsme se po covidu na to, že jsme dětem umožnili i volitelnou matematiku a češtinu. Je o to velký zájem. Mají další doučování a projekty. K přijímačkám je vedeme od začátku, ne od posledního ročníku,“ okomentovala část důvodů.

Dále se dočtete, jak si vedli na přijímačkách vedli i další žáci z úspěšných škol na Třebíčsku. Deník vybral pět nejlepších řešitelů jak z českého jazyka, tak z matematiky.