Hody pořádají místní fotbalisté, proto se také konají pod pergolou za místním hřištěm. „Dřív jsme je dělali pro sebe, jako fotbalisty, ale když už to běží, tak jsme si řekli, proč to neudělat i pro místní,“ vysvětlil jeden z organizátorů Milan Škorpík.

Ani on, ani další pořadatelé se nemohli shodnout, kdy vlastně tato tradice začala. Dokonce padla i domněnka, že před třiceti lety. „To asi ne. Ale tak patnáct, možná dvacet let je to určitě,“ zamyslel se Škorpík, který uvedl, že letos se hody dělají hned ze tří prasat. „A to se ještě třeba přikupuje deset kilo špeku, aby se udělalo něco navíc,“ dodal Škorpík.

Internetoví podvodníci obrali lidi z Třebíčska

Mumraj, který kolem hodů panuje, je pro laika pastvou pro oči. Organizátoři stále pobíhají kolem hrnců, měří teplotu vody a zaznamenávají čas, jak dlouho se vaří jelítka, do toho se míchá prejt, přeskládávají jitrnice a neustále se dává pozor, aby se naběračkou na černou polévku nenabírala bílá a zase naopak. „Příští rok asi uspořádáme zážitkový kurz pro Pražáky, aby viděli, jak se takové hody dělají,“ nastínil s nadsázkou plány do budoucna Škorpíkův kolega Jiří Gric.