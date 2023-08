Šok: obce srovnáme se zemí, slyšeli lidé ze Skryjí, Lipňan a Heřmanic

Mezi nimi jsou například kus hřebíku a radlice, ,hrot šipky z kuše či napínací hák ke kuši. Právě napínák je unikátní nález podle archeologa Miroslava Dejmala z Archaia Brno. Ten také před pár let vedl bakalářskou práci, která se zaměřovala na historii Lipňan. „Šipek jsme po Česku našly hodně. Ale napínacích háků máme pouze třináct. Je to skutečný unikát. A vzácnost je o to větší, že do budoucna z toho místa už nic dalšího mít nebudeme,“ vysvětluje.

Zajímají vás další díly unikátního seriálu Příběhy opuštěných budov? Klikněte na obrázek.Zdroj: DeníkJeště zajímavější je podle Dejmala příběh samotné tvrze. „Ta nám prostě zmizela. Víme, že ještě existovala na začátku výstavby jaderné elektrárny v Dukovanech. Netušíme už, kdo přesně ji zničil a zavezl. Mohlo to souviset i s úpravou rybníka. Teď už je z toho jenom pahorek a stopy po tvrzi skoro nejsou ani vidět,“ vypráví archeolog.

Výstavba dukovanské elektrárny zasáhla i do života běžných lidí. Že se budou muset vystěhovat a že jejich domy budou srovnané se zemí, se dozvěděli v roce 1971. Tehdy v Lipňanech žilo šestadevadesát obyvatel a v obci stálo přibližně třináct usedlostí. Lidé z dnes už neexistujících vesnic se informaci o nutnosti vystěhování dozvěděli v sokolovně.

Obec a tvrz Lipňany



Kde stojí: Existenci Lipňan a stejnojmenné středověké tvrze v současnosti dokazuje už pouze kaple svatého Cyrila a Metoděje. Ta stojí jižně od dnešní silnice č. II/152. Je to jen pár stovek metrů od jaderné elektrárny Dukovany. Její chladící věže ční nad kaplí.



GPS lokace: 49.0843983N, 16.1331789E



Kdy a kým byla postavena: Písemné prameny poprvé obec Lipňany zmiňují v roce 1366. Tehdy Markvart z Lesonic pojistil část Lipňan své manželce. Tvrz vznikla na přelomu třináctého a čtrnáctého století. Její pozůstatky vydržely až do výstavby elektrárny.



Kdy a jakou zažila největší slávu: Lipňany jsou nejvíce proslavené svým zánikem. Společně s Heřmanicemi a Skryjemi přestaly obce oficiálně existovat v roce 1980. Lipňany byly ze všech vesnic nejmenší. Z tvrze je archeologických nálezů nejvzácnější natahovací hák ke kuši. Podobných nálezů je v Česku pouze třináct.



Současný stav: Lipňany i stejnojmenná středověká tvrz už neexistují. Ustoupily výstavbě jaderné elektrárny Dukovany. Připomíná je už jen kaple a pamětní deska, které leží na místě bývalé vesnice na Třebíčsku.

Jaké to bylo, zavzpomínal pro Deník k padesátiletému výročí Miloš Kudera. „Zavolali si nás do sokolovny a oznámili nám, že se budeme muset vystěhovat. My mladí jsme to nebrali tak tragicky. Věděli jsme také, že není šance se bouřit. Pro staré rodáky to ale byla velká rána. Věřili, že tam, kde se narodili, také zemřou. Mnozí to nevydrželi a zkrátilo jim to život,“ řekl před dvěma lety.

Se zemí byla srovnaná i sokolovna, kde jim komunisté informace sdělili. „Řekli nám, že bude o všechny postaráno. Mohli jsme si vybrat. Buď přijmout byt v okolních městech, nechat si postavit domek nebo ho stavět svépomocí. Parcely nám nabídli v Rouchovanech, Dukovanech nebo Hrotovicích,“ uvedl Kudera. Spolu s manželkou se nakonec rozhodl pro stavbu domku v Dukovanech.

