Jaké velké investice letos jako obec plánujete?

Spoustu jich už máme za sebou, dokončili jsme například zpevnění ploch na hřbitově, jsou tam cesty vydlážděné kostkami a úprav se dočkal i vchod do kostela. Potřebovali jsme k tomu i souhlas památkové péče, protože celý objekt je památkově chráněný. Nyní máme kolem kostela důstojné prostranství.

U kostela se nacházelo také několik soch, jejich podstavce jsou ale nyní prázdné, kam se poděly?

Je to potěšující zpráva pro mě a doufám, že i pro další obyvatele. Jde o jejich restaurování, konkrétně jde o sochy svatého Jana Sarkandra a svatého Jana Nepomuckého, kteří zdobí schodiště u kostela. Momentálně jsou v péči pana restaurátora Zdeňka Kováříka z Chotěbudic. Jsem moc rád, že do tohoto projektu šli i zastupitelé, protože tyto akce se na první pohled mohou zdát ne tolik potřebné, ale myslím si, že je to potřeba. Investice musí být provázané, můžeme budovat ale zároveň je třeba pečovat o to, co zde už máme od předchozích generací.

Když už mluvíme o kostele a jeho okolí, během nadcházejícího víkendu Vás čeká významná a ojedinělá událost. Váš kostel získá zpět dva zvony. Mohl byste přiblížit jejich příběh?

Příběh zvonů je téměř neuvěřitelný. V dubnu roku 2015 prasknul náš zvon svatá Anna. Většina lidí v obci věděla, že ve věži byli dva zvony. Jeden pukl a farnost začala řešit co dál. Lidé se snažili sehnat peníze na opravu a začal se rozbíhat kolotoč zjišťování historie. Přišlo se na to, že právě v Budkově máme jeden z nejstarších zvonů v republice. Je z konce patnáctého století a druhý zvon je z roku 1650. Měli jsme možnost svařit ho nebo nechat odlít nový. Farnosti se podařilo vybrat nějakých 150 tisíc a my jako zastupitelstvo jsme chtěli pomoct a vážím si zastupitelů, že tento záměr podpořili. Vznikly dva nové zvony, které odlil mladý a šikovný zvonař Michal Votruba. V neděli prvního srpna pak proběhne jejich slavnostní vysvěcení a budou zdvihnuté do věže a znovu se rozezní.

Právě na víkend připravujete dá se říci letošní největší kulturní událost, Anenskou pouť, na co všechno se lidé mohou těšit? Připravujete na rok 2021 ještě nějaké kulturní akce?

V sobotu nás čeká venkovní pouťová zábava, doufám, že přijde hodně lidí. V neděli pak slavnostní žehnání zvonů a zastavíme se s průvodem i u pomníku padlých. Jsou mezi nimi totiž i ti, kteří vraceli právě jeden ze zvonu po první světové válce, protože byl rekvírován. Průvodem se pak půjde ke kostelu, kde se požehnají zvony a následně zmizí ve věži. Žehnat je bude pan farář Josef Brychta společně s našim rodákem pomocným biskupem českobudějovickým Pavlem Posádem. Bude to velmi sváteční. Z dalších kulturních akcí, připravovali jsme takový maličký rodácký sjezd, původně se zvony měly věšet na rodáckém sjezdu v roce 2020, bylo by to hezké, dva zvony, symbolika dvojek. Bohužel to koronavir přerušil. Odložili a letos nastala stejná situace, takže by měl proběhnout příští rok. Jinak připravujeme letní kino, které proběhne čtvrtého září a potom Martinská zábava. Máme martinské posvícení a pokud nám to situace dovolí, místní hasiči by drželi zábavu. Rádi bychom uspořádali i setkání důchodců.

Budkov je významný i zámkem, který často sloužil jako ubytovna pro zahraniční děti…

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a nadačním fondem Hellenika jsme zde měli výstavu Dva životy, dvě kultury, dvě země, která se věnovala Řekům na českém území. Po Druhé světové válce vypukla v Řecku občanská válka a obyvatelé migrovali Evropou. V rámci spolupráce už tehdy se rozvíjejícího komunistického režimu i v Řecku, tak spřátelené země pomáhaly. I když druhá stran v Řecku říkala, že šlo spíše o únos řeckých dětí. Řekové jsou vděční střední Evropě a i České republice, dodnes pamětníci vnímají jako obrovskou pomoc a zachránění života, protože neměli kde být a co jíst. Češi jim pomohli. Proto vznikla ta výstava, která zamířila i do Budkova, protože právě náš zámek sloužil často uprchlickým dětem, a to nejen řeckým, ale například i korejským. Výstava byla v hasičské zbrojnici a u lidí se setkala s velkým zájmem.