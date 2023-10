Prezident Petr Pavel bude v sobotu poprvé za dobu svého působení na pražském Hradě předávat ocenění významným osobnostem. Kancelář prezidenta oficiální seznam vyznamenaných zatím tají, přesto jsou už některá jména známá, případně se hovoří o možných kandidátech. Mezi nominovanými by měli být i přinejmenším tři lidé z Třebíčska.

Prezident Petr Pavel | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Jedním z oceněných má být podle informací Deníku malíř František Mertl řečený Franta. Ten se narodil v Třebíči v roce 1930 a dětství strávil v Brtnici na Jihlavsku, na sklonku padesátých let minulého století ale emigroval do Francie, kde od té doby žije v městě Vence. Ačkoli je mu třiadevadesát let, z Francie si má přijet převzít cenu osobně.

Navržený je prý také Jan Kubiš z Dolních Vilémovic. Tomuto válečnému hrdinovi, který s Josefem Gabčíkem zlikvidoval zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, by ocenění bylo uděleno in memoriam, stejně jako třetímu z Třebíčska, generálu Janu Syrovému. Zda ale Syrový také figuruje na letošním seznamu, není jisté. „Návrh jsem poslal, ale přímo mně poté pozvánka na Hrad nedorazila. Generál byl ale nominovaný i za Poslaneckou sněmovnu, nicméně ani v tomto případě nemám udělení ceny potvrzené. Spíše to vypadá, že letos to asi nebude,“ sdělil Syrového praprasynovec, Jan Syrový nejmladší.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář