Mezi vojáky na leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou zavítal ve středu odpoledne prezident Petr Pavel. Na Třebíčsku zakončil dvoudenní program, při kterém prezident navštívil několik míst na jižní Moravě.

Prezident navštívil ve středu i Vysočinu. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Už před příjezdem hlavy státu bylo kolem základny živo. Po celou dobu prezidentovy návštěvy v okolí prolétávaly vrtulníky. V jednom z nich se nakonec Petr Pavel i proletěl. Prezidentův příjezd si nenechali ujít ani lidé z okolí.

„Prezidenta už jsem jednou viděl. Těším se, že ho uvidím znovu a zrovna u zdejší základny. Sám jsem tam totiž několik let pracoval jako hasič, takže ta návštěva pro mě něco znamená,“ přiblížil jeden místní muž.

Jedním z důvodů, proč Petr Pavel do Náměště zavítal, je, že základna vrtulníkového letectva v srpnu dostala z USA první víceúčelový vrtulník. Prezident si prohlédl vrtulníky Venom a Viper. Americkými helikoptérami česká armáda postupně nahrazuje ruskou techniku. Prezident se posléze i proletěl v sovětském vrtulníku Mi-24. Byla to jedna z posledních možností, protože právě tyto staré stroje základna do budoucna vymění za modernější techniku.

Prezident Petr Pavel se při své cestě vyjádřil i k funkci armády. „Armáda je přispívající složkou integrovaného záchranného systému a je nasazována až později, když ty složky nestačí. Armáda není primárně vybavena živelní pohromy jako povodně. Je potřeba udělat opatření, aby šly použít všechny síly, tedy i armádu, když je v místě k dispozici. Není to úplně ideální a budeme hledat cestu, jak to napravit, protože to nedělá dobrý obrázek,“ prohlásila hlava státu.

Na závěr své dvoudenní cesty se prezident na základně podepsal do kroniky útvaru a zároveň dal několika vojákům podpis do knihy. Od zástupců základny v závěru obdržel personalizovaný nůž ve speciálním pouzdře a v krabici s pečetí.

Není to poprvé, co hlava státu od svého zvolení na Vysočinu zavítala. Kraj na pomezí Čech a Moravy prezident navštívil už v květnu. Tehdy procestoval Pelhřimov, Jihlavu nebo Jemnici na Třebíčsku. „Na Vysočině máme jeden klíčový projekt pro Českou republiku a to je dostavba pátého bloku jaderné elektrárny. A pak je na Vysočině část území, které by se dalo označit za strukturálně problémové. Projevují se tam odliv především mladých lidí nebo nedostupnost některých služeb, proto jsem se s tím chtěl seznámit z první ruky,“ uvedl tehdy pro Deník.

