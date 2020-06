Ve Studenci se chystají na rekonstrukci víc jak hektarového rybníka Studený, který je přímo ve vsi.

Rybník Studený ve Studenci. | Foto: OÚ Studenec

Rybník totiž potřebuje opravit výpustní objekt, vyspravit a zpevnit hráz. Navíc je za dvacet let od poslední větší údržby zanesený, proto ho obec nechá i odbahnit. Celé to bude stát přes čtyři miliony korun, práce začnou koncem léta a měly by být hotové do konce roku.