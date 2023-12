Vánoční shon dostihl i nakupující v obchodním centru Stop-shop v Třebíči. Nakupování dárků týden před Štědrým dnem vrcholí, lidé čekají v prodejnách fronty a zaplněná jsou i místa na parkování.

Přeplněné obchody i parkoviště. Lidé vzali Stop-shop týden před Vánoci útokem | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Nákupní horečku přibližuje i prodavačka Natálie Cahová z řetězce Sinsay. „Tento víkend je nejnáročnější. Hlavně je těžké to ustát po psychické stránce. I samotný Štědrý den bude klidnější. To už lidé budou spíše spolu doma a nebudou tolik obíhat obchody. Zákazníci tento víkend naopak čekají před obchodem ještě před tím, než vůbec otevřeme. Běžně se to neděje. Ten nápor je znát,“ říká.

V třebíčském obchodním centru nakupuje také Jarmila Dvořáková. „Čekala jsem, že v obchodech bude hodně lidí. Jen jsem jich stejně nečekala tolik. Ale na fronty, čekání ani na hledání místa k zaparkování si stěžovat nemohu. To bych si stěžovala na sebe, když jsem toho součástí“ popisuje žena s nadsázkou. Dvořáková zároveň dodává, že se to pro ni vyplatí vydržet, pokud sežene zbytek hledaných dárků.

Zdroj: Milan Krčmář