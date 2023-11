„Toto je vláda destrukční, která nám usiluje o životy,“ hřímá v pondělí ráno před největší firmou na Vysočině, Bosch Powertrain předseda odborové organizace Roman Bence.

Následně začne vysvětlovat, co mu vadí. „Oni říkají, že s námi jednají. My rozlišujeme, co je vyjednávání, spolurozhodování a co jenom informování. Vláda informuje odbory o tom, co chtějí udělat. A rovnou řeknou do médií, že nepočítají s výraznými změnami,“ říká a následně se ozve hlasité pískání z davu, který drží vlajky a transparenty.

Kdo se na Vysočině zapojí do školské stávky? Deník připravil přehled škol

„Fialo, důvěru lidí dávno nemáš, za Nutellu se neschováš,“ zní text na jednom z nich. „Pan premiér Fiala před poslední demonstrací před vládou odjel do Jeseníků a nyní odjíždí na Vysočinu. Myslím si, že utíká, místo aby přišel on i ministři. Mohli by na demonstraci vystoupit, asi se bojí,“ soudí Jiří Kovář z Okříšek, zatímco nastupuje do autobusu spolu s dalšími demonstranty.

Od cesty do Prahy si slibuje, že začne pořádný sociální dialog. „Prostor na jednání je a je i v rozpočtu, kupujeme předražená letadla, která se nad Českou republikou ani neotočí,“ přidává svůj názor na stav vládní kasy. V hlavním městě neočekává davy lidí, je přeci jen pracovní den. „Ale mám radost, že některé firmy přistupují k tomu, že se přeruší práce. Není to akce mířená proti zaměstnavatelům,“ vysvětluje.