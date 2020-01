Je to přesně rok od chvíle, kdy město Třebíč uzavřelo smlouvu o partnerství s čínským městem Yichang v provincii Hubei, partnerském regionu Kraje Vysočina. Tato část Číny je v současnosti zřejmě nejsledovanější oblastí světa. Právě odtud se totiž šíří nebezpečný koronavirus.

Tento týden, přesněji v úterý 28. ledna dopoledne, ze čtyřmilionového Yichangu přišel mail adresovaný třebíčské radnici. Představitelé čínského partnerského města prosí šestatřicetitisícovou Třebíč o materiální pomoc.

„Rada města dnes schválila vyčlenit částku 50 tisíc korun na nákup nezbytného zdravotnického materiálu. Čínskému partnerovi nejde o peníze, proto se ani neorganizuje sbírka, peníze oni nepotřebují. Důležitý je pro ně materiál, kterého se jim nedostává,“ zdůraznil ve středu třebíčský starosta Pavel Pacal. O částce bude ještě rozhodovat čtvrteční zastupitelstvo, podle všeho ale půjde jen o formalitu, v koalici je v této věci shoda. Pacal, který je zároveň náměstek hejtmana Vysočiny, uvedl, že stejnou sumu přislíbil poskytnout i kraj.

Už jeden mrtvý

Co se bude posílat Yichangu, kde byly počátkem týdne nakaženy desítky lidí a jeden nemocný nákaze podlehl? Třebíčská radnice bude shánět obličejové roušky, pláště, zástěny, lékařské čepice, rukavice či dezinfekční prostředky. Osloví různé distributory, v situaci, kdy zejména roušky v Česku na trhu kvůli panice chybějí, se bude snažit sehnat o to víc jiných požadovaných věcí.

Seznam jednorázových ochranných pomůcek pro občanskou pomoc:



* Jednorázové obličejové roušky



* Jednorázové lékařské čepice



* Lékařské latexové rukavice



* Jednorázové návleky na boty



* Jednorázové chirurgické ochranné pláště



* Dezinfikované roušky 75 x 90 cm



Za sumu dvakrát 50 tisíc korun (město Třebíč + Kraj Vysočina) je možné koupit:



asi 10 tisíc obličejových roušek, 150 jednorázových lékařských plášťů, dezinfikované přehozy na lůžka v rolích v celkové délce několika kilometrů, stovky latexových rukavic, asi 5 tisíc ochranných návleků na boty a jednorázových zástěr, desítky kilogramů dezinfekčního prostředku na bázi chloru, který se při virových epidemiích používá a desítky litrů dezinfekce na ruce



Zdroj: Město Třebíč

Zároveň lidé můžou, pokud chtějí, z vlastní iniciativy na radnici na tiskové oddělení přinášet zmíněný materiál. Přijímat ho zde budou do 7. února.



„Už se na mě lidé obrátili s tím, že chtějí pomoci,“ podotkl starosta Pacal s tím, že vnímá, že pomoc města v hodnotě 50 tisíc korun není všespásná, jde především o gesto solidarity.



Shromážděné věci spolu se zásilkou radnice budou posléze odeslány do Číny. Zda to bude letecky, vlakem či lodní dopravou, se nyní řeší. „Případně zda nějaká transportní společnost bude moci materiál z Třebíče převzít vrámci humanitární pomoci,“ doplnil Pacal.



On osobně byl v Yichangu v roce 2017 s delegací sportovců Kraje Vysočina, čtyřmilionovou aglomeraci popisuje jako místo, kde je tepleji než v našich zeměpisných šířkách. „Lidé jsou tam milí. Při návštěvě jsem si všiml, že je tam spousta zeleně, v okolí města jsou plantáže mandarinek, klima ovlivňuje blízkost přehrady Tři soutěsky,“ shrnul své hlavní zážitky.



Zástupci čínského partnerského města byli v Třebíči naposledy v létě 2018. Z Yichangu měli letos v dubnu přijet sportovci, aby se zúčastnili Třebíčského půlmaratonu. „Na to bohužel kvůli aktuální situaci nedojde,“ poznamenal Pacal.