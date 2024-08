Milan Krčmář dnes 05:02

Vedení města Třebíče se chystá na cestu do slunné Francie. Cílem kraj Provence na jihu země, konkrétně město Vence, kde žije třebíčský rodák malíř František „Franta“ Mertl. „Začátkem zimy už to bude deset let od zahájení a otevření zdejší galerie Franta. A při této příležitosti jsme chtěli přivítat mistra Frantu v Třebíči. Nicméně jemu už je čtyřiadevadesát let, takže cesta do Třebíče by pro něj nebyla úplně jednoduchá,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.