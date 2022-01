Štěměchy a Předín, kde je základní škola, dělí asi dva kilometry. Spojuje je velmi frekventovaná silnice první třídy nebo nepohodlná polní cesta. Přesto děti ze Štěměch do Předína na kole jezdí už nyní. „Dětí ze Štěměch k nám nyní dochází dvaadvacet, z nichž přinejmenším deset dojíždí na kole. Cyklostezku bychom určitě uvítali, protože by pro ně bylo dojíždění mnohem bezpečnější. Určitě bychom ji využívali i s dětmi z celé školy třeba v rámci tělocviku či různých výletů. Náš pan tělocvikář je navíc také ze Štěměch, i on na kole dojíždí po silnici, takže by za ni jistě byl také rád,“ podotkla ředitelka předínské školy Libuše Vyhnálková.