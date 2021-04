Tuto variantu by doporučil všem, kteří nemají svou stálou kancelář. „Je to prostor, který člověka nakopne. Důležitější než volný stůl a pracovní židle je ale především komunita lidí se stejným nebo podobným zaměřením. Seznámil jsem se tam s opravdu skvělou partou. I v tom může být coworking výhodou – posune vás dál,“ vyzdvihl Svoboda.

Coworking je ideální například pro začínající podnikatele. „A nejen pro ně, ale třeba i maminky na mateřské dovolené nebo lidi na volné noze, kterým se nevyplatí platit stálou kancelář, ale potřebují čas od času vypadnout z domu,“ přiblížil místopředseda humpoleckého coworkingového družstva Spolu Pavel Hrala.

Právě díky rozšíření práce z domova v období covidu vyhledává coworkingová centra stále více zájemců. „Řada zaměstnanců nechce být na homeofficu, protože jsou rádi mezi lidmi. Hledají možnosti, jak utéct z domu,“ potvrdila Markéta Jíchová z havlíčkobrodského Hubbru.

Na nedostatek klientů si tak nemohou stěžovat. „Ze začátku se lidé báli, pár z nich nám i odpadlo, ale postupně zase přibyli. Máme i stálé členy. Domluvili jsme se na nějakém fungování, dodržují pravidla, nesedí přímo vedle sebe, nosí respirátory a fungujeme víceméně bez problémů,“ popsala Jíchová.

Restart po pandemii

To naopak humpolecký Cowork:S pandemie na čas zavřel. „Po pandemii nás čeká takový restart. Během toho roku se toho strašně moc změnilo a uvidíme, kolik lidí se k nám vrátí. Určitě to nebude ta samá klientela jako na začátku,“ přemítal další z členů družstva Spolu Josef Handl a dodal, že zájemci se jim postupně ozývají.

Další vysočinské coworkingové centrum fungovalo v centru Jihlavy. Teď ale zavřelo. „Zrovna vyklízím. Není to ale proto, že bychom měli nouzi o klienty, v této oblasti jsme si vedli poměrně slušně. Končím z osobních důvodů, přestěhoval jsem se totiž do Karlových Varů,“ svěřil se Michal Kolařík z CityHUB Jihlava.

Kromě běžných pracovních záležitostí klienti coworkingových center mohou ve sdílených prostorech uspořádat třeba i přednášky, kurzy nebo různá školení. „Zastupuji místní akční skupinu a všechny naše aktivity pořádáme tady. Zorganizovali jsme tady i workshop základů práce na počítače pro seniory,“ zavzpomínal Hrala.

V budoucnu by mohla být tato centra vzájemně propojená. „Snažíme se zasíťovat všechny coworky na Vysočině. Humpolec by byl jakýmsi vzorem této služby. Nastavily by se tam základní parametry a požadavky, které by měla ostatní centra splňovat,“ nastínil své další plány Handl.

Lidé by tak zaplatili jen jeden poplatek a pracovali tam, kde se jim to zrovna hodí. Nemuseli by řešit několik registrací a platit různé pronájmy svého pracovního místa, ale měli by vše v jednom.

COWORKINGOVÁ CENTRA NA VYSOČINĚ:



Hubbr Havlíčkův Brod

10 hodin 400 Kč/měsíc

30 hodin 950 Kč/měsíc

60 hodin 1 350 Kč/měsíc

neomezeně 2 500 Kč/měsíc



Cowork:S Humpolec

10 hodin 400 Kč/měsíc

30 hodin 950 Kč/měsíc

60 hodin 1 350 Kč/měsíc

neomezeně 450 Kč/měsíc (platí pouze pro studenty)



Barborka coworking v Ledči nad Sázavou

celý den 4 000 Kč/den*

*uvedená cena je za celý prostor, ne jen místa pro jednotlivce