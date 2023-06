Doprava v centru města je v současnosti tak problematická, že někteří Třebíčané začali jezdit do práce na kole. Třeba Šimon Mejzlík „A když z nějakého důvodu na kole nemůžu, tak radši volím autobus než auto. Je to menší stres, ale i autobus samozřejmě mívá kvůli těm strašným kolonám zpoždění. Takže než se dostanu z Boroviny na Hrotovickou, kde pracuji, je to někdy s velkým zpožděním. Proto si radši přivstanu a jdu na dřívější spoj,“ vysvětlil Šimon Mejzlík.

Mejzlík poukázal ještě na jinou věc - když jede autobusem z práce zpátky, což bývá většinou před pátou hodinou odpoledne, tak už dělníky na stavbách vidí málokdy. „Nevím, jak to tam vypadá přes den, to jsem v práci. Ale nerozumím tomu, proč se zde nepracuje na dvě směny. Celé město je rozkopané a práce stojí, místo aby se to sunulo nějak znatelně kupředu,“ podotkl mladý Třebíčan.

Dopravní peklo pro řidiče v Třebíči: provoz na průtahu městem kolabuje

Podobného názoru je i opoziční lídr Jaromír Barák. „Vůbec nechápu, k čemu teď dochází na Sucheniově ulici, kde probíhají hlavní práce. Vždyť kolony se na průtahu tvoří i v neděli dopoledne, kdy se ale na stavbě nic neděje. Přitom když člověk jede kolem takové stavby třeba v Rakousku, vidí, že se tam pracuje jak večer, tak třeba i o víkendech,“ uvedl Barák.

Dvě směny

Opoziční lídr Barák vidí problém v postupu při výběru firem. „Tady se zkrátka vyhlásí nějaká soutěž a jediné hodnotící kritérium je cena. Přitom by se měly zohledňovat i jiné věci, například termíny prací, a to třeba i za vyšší cenu té zakázky,“ doplnil s tím, že intenzivnější pracovní nasazení mimo obvyklou dobu by celou stavbu jistě uspíšilo. „Pomohlo by to, ale na to musejí být firmy, které k tomu mají dost pracovníků. Bylo by to samozřejmě dražší, protože ti lidé by museli mít příplatky. Ale vždy je samozřejmě potřeba zvážit, zda to nezaplatit, aby se ulevilo obyvatelům města,“ zamyslel se šéf opozice.

Podle starosty Pavla Pacala je možnost rozvrhnout práce například na dvě směny vyloučená. „Každá práce má nějaké technologické postupy. Zhotovitel dělá, co může. Ale lidé si pletou princip těchto velkých zakázek se situací, kdy pracují doma na nějaké malé stavbě, kde můžou dělat od rána do večera, hygiena nehygiena. V našem případě jsou tu ale nějaké mantinely, ve kterých se zhotovitel pohybuje,“ odmítl výtky Pacal.

VIDEO: Nefunkční semafor v Třebíči stále komplikuje dopravu, výměna trvá dlouho

Provádějící firmy mají podle Pacala také zájem na tom, aby vše proběhlo co nejrychleji. „Ale téměř všechny stavby probíhají za provozu. Někteří zhotovitelé tlačili na to, že by chtěli komunikace úplně uzavřít, aby byla zajištěna bezpečnost dělníků, kteří tam pracují. My jsme si dali do podmínek, že chceme, aby to bylo za provozu, byť ten provoz je omezen a pomalejší,“ sdělil starosta, který Třebíčany žádá o trpělivost. „Věřte tomu, že je tohle věc, která je od začátku dobře promyšlená. Jen nejde udělat bez omezení. Nelze zachovat komfort, kdy jsme zvyklí ráno sednout do auta a jet městem bez zastavení. To je možné jen v momentě, kdy se nedělají opravy,“ dodal Pacal.