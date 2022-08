Práce na průtahu Jemnicí pokračují, blíží se ale ke konci

/FOTO/ I dále pokračují práce na rekonstrukci komunikace v průtahu Jemnicí. Aktuálně se posunuly do své čtvrté a poslední etapy, a nyní se pracuje v ulici Velká Brána od Penny marketu ke křižovatce s ulicí Úvoz a v ulicí Na Podolí po křižovatku ulic Na Podolí - 28. října – Červenomlýnská. „Uvedená křižovatka bude uzavřena pravděpodobně do soboty dvacátého sedmého srpna, ale to vše v závislosti na počasí,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Do poslední etapy se přehouply práce na průtahu Jemnicí. | Foto: Se svolením Kraje Vysočina