„A to určitě k lepšímu. Pořád se mi ale více líbí kamenná kašna. Ale tu druhou jsem vzala na milost. A až z ní poteče voda, bude to teprve ono,“ vysvětluje svůj přístup. Proměnu pozoruje i u zákazníků. „Je poznat, že lidé začínají o náměstí mluvit mileji. Vidí totiž pokrok,“ říká Pokorná.

Kašna na východní straně náměstí se Třebíčanům líbí. Na rozdíl od prstence

I ve vysokých vedrech pokládají dělníci na náměstí jednu kostku za druhou. V západní části už zalévají dlažební kostky vodou z hadice. Jde o předehru, než začne voda prýštit ze samotného kovového prstence. „Děláme to, aby kostky nezatvrdly. Pak se ale stejně budou muset ještě brousit. A aspoň díky vlhku se tady dá horko zvládat,“ prozrazuje dělník Daniel, který nechtěl zveřejnit své příjmení. Redakce Deníku ho však zná.

O stavbu se sice stará, ale radost z ní nemá. „Pracuju tu už rok. Mně ta moderní věc připadá jako hloupost. Podle mě tu moc dlouho nevydrží. To ta kamenná je přece jen něco jiného,“ svěřuje se muž se svým názorem. Navíc ne vždy jde práce podle plánu. „Někdy musíme čekat, než nám materiál dorazí. A pak to musíme všechno dohánět. Ale s tím člověk na stavbě počítá,“ přibližuje pracovník z náměstí.

Protichůdné názory na vzhled náměstí mají studenti Vojtěch Vltava a Michaela Hloudová. Neshodnou se, která kašna do centra sedí lépe. „Ta modernější mi připadá divná. Dal bych ji spíše do akvaparku než doprostřed města. Nesedí mi na dlážděném náměstí,“ říká otevřeně Vltava. Jeho kamarádka to vidí jinak. „Popravdě se mi více zamlouvá ta jinak pojatá. Líbí se mi, že se město nebojí inovace. I když mě překvapilo, že to skrz památkáře prošlo,“ oponuje Hloudová.

Oficiální spuštění zažijí kašny současně v polovině září. Před tím si však lidé na náměstí užijí jejich provizorní provoz. „Je potřeba to otestovat. Jen zatím ještě nemáme přesně určené datum. Jakmile to bude dokončené, začneme zkoušet. A zatím jsme v mírném předstihu,“ předesílá mluvčí města Třebíč Irini Martakidisová.