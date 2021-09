Jihomoravští policisté doporučují řidičům zvolit alternativní trasu, pokud spěchají. „Náklad se nedá objet ani předjet, řidiči musí počítat na jednotlivých místech se zdržením. Nicméně, trasa převozu technologického zařízení je dobře naplánovaná a nemělo by dojít k významnějším komplikacím,“ sdělil mluvčí policistů David Chaloupka. Policisté budou u přejezdu obřího nákladu asistovat, především kvůli bezpečnosti.

Ve středu ráno mohou zájemci obru přihlížet od devíti hodin, kdy bude pokračovat přes Hustopeče, Starovičky, Prušánky a Hodonín až na hraniční přechod Sudoměřice. Podle informací Deníku Rovnost pak zamíří na Dunaj a lodí do Nizozemí a Anglie. Stejnou trasou pojede poté i druhý konvoj, a to ze čtvrtka na pátek ve stejném čase.

První konvoj vyrazil v úterý v devět hodin ráno z Kramolína na Vysočině přes Moravský Krumlov na Znojemsku. „Pokračovat bude přes Pohořelice, Židlochovice až do Nosislavi na Brněnsku, kde bude kolem deváté hodiny večer odstaven,“ přiblížil začátek čtyřdenní trasy mluvčí energetické společnosti EG.D Roman Šperňák.

