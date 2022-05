Není divu, že se zde jen za poslední dva roky bouralo sedmkrát. A těchto sedm nehod si vyžádalo sedm zraněných. „Kdo to tu nezná, myslí si, že větší nebezpečí hrozí ze směru od Hostákova. Tedy při výjezdu z vedlejší silnice na hlavní. Ale podle mě je to právě naopak. Auta na hlavní jezdí rychle, a když je třeba mlha, řidič odbočující na Hostákov je vidí na poslední chvíli. Navíc se za ním štosují další auta a to může nevyježděného řidiče hodně znervóznět. Pak uvažuje zbrkle a udělá chybu,“ myslí si Jan Sojka, který tudy jezdí několikrát do týdne.