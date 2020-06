Pozor na cestu. Výkopy v Třebíči překážejí autům i chodcům

Až do prvního prázdninového týdne jsou v Třebíči na třech místech výkopy, které brzdí provoz či překážejí chodcům. V ulici Polanka je to kvůli důvodu pokládce teplovodní přípojky, práce potrvají do 7. července.

Opravy komunikace, ilustrační foto | Foto: Pavel Nedbal