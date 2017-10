Pozor, jed. V Třebíči začíná hubení potkanů

Třebíč - Potkani to mají spočítané. Podzimní deratizace města a městských částí začne v Třebíči v pondělí 16. října. Hubení hlodavců bude probíhat do 12. listopadu, ve čtyřech etapách. Ukončení deratizace včetně dosypu a sběru uhynulých hlodavců je stanoveno na prvního prosince.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Žádáme majitele a správce všech objektů, aby před deratizací provedli preventivní opatření, která spočívají především ve vyčištění sklepů, prostorů pro uložení popelnic, pozavírání sklepních oken, utěsnění kanálů ve sklepních prostorách domů a dodržování hygienického ukládání odpadů,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Majitelé i nájemníci musí zajistit deratizační firmě vstup do objektů a umožnit tím provedení deratizace. Deratizační firma by měla přípravky pro deratizaci ukládat tak, aby nebyly dostupné dětem a domácím zvířatům. Nástrahy pak musí ukládat do staniček s viditelným označením Jed, nebo Nástraha proti hlodavcům.

„Pro nejlepší výsledky akce a řádné využití peněz, které jsou na deratizaci vynakládány, je nutné, aby celá akce proběhla za spolupráce městského úřadu, krajské hygienické stanice, deratizační firmy a majitelů jednotlivých objektů v jednotném, termínu,“ poznamenala mluvčí.