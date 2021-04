V lokalitě za poliklinikou Vltavínská je připravených nových dvaačtyřicet parcel určených pro rodinné domy. Původní termín aukce o tyto pozemky muselo město s ohledem na epidemická opatření zrušit. Pokud návrh odsouhlasí zastupitelstvo, mohly by se parcely nově dražit online.

Snímky dokončovacích prací. Teď už je v lokalitě za poliklinikou Vltavínská připravených nových dvaačtyřicet parcel určených pro rodinné domy. | Foto: Deník/Ivana Říhová

Pozemky jsou o velikostech v rozmezí 619 až 892 metrů čtverečních a vyvolávací ceny se pohybují od milionu sto tisíc korun až po milion a půl. „Online aukce proběhnou v termínu od 19. do 25. května, ve všední dny v odpoledních hodinách a o víkendu v průběhu celého dne. Zájemci o aukci se musí přihlásit, přihláška je dostupná na webu města. Vyplněnou přihlášku musí zájemce nejpozději do 10. května doručit na Městský úřad. Dále musí zájemce do 10. května složit finanční jistotu ve výši 150 tisíc korun na bankovní účet města,“ vysvětlila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.