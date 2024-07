Jenže Hoffmannovi žijící na nejlidnatějším třebíčském sídlišti Hájek budou mít brzy v tomto ohledu smůlu. Jejich oblíbené místo, kde se kromě psů a případně kombajnů sklízejících seno zatím prohání leda tak vítr, se za pár let zřejmě úplně změní. Město totiž chce na celé rozlehlé planině vybudovat obytnou zástavbu. Ta bude potřeba – radní totiž počítají s tím, že do Třebíče se kvůli výstavbě nových jaderných bloků v nedalekých Dukovanech budou stěhovat noví obyvatelé.

Daná lokalita se nazývá Na Holečku, radní ji ještě více upřesňují jako Hájek III. Město tam má velké množství pozemků, přičemž rychle vykupuje parcely, které ještě vlastní soukromníci. „Již jsme jednali s jejich majiteli. Rada města doporučila zastupitelstvu, aby od těchto majitelů tyto pozemky vykoupila. Město tak bude mít scelené území pro budoucí výstavbu bytových domů,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Vídeňský rybník

Nová čtvrť pro rodinné bydlení by podle starosty měla být v západní části plochy. Východní, která je ohraničená výpadovkou na Velké Meziříčí, najde jiné využití. „Tam je lokalita pro průmyslovou zónu. Ve zbylé části ale bude lokalita na bydlení. Plánujeme tam bytové domy a viladomy,“ doplnil Pacal s tím, že zatím nelze s přesností určit, kdy se poprvé kopne do země. „Záleží na tom, jaká bude poptávka. My očekáváme, že teď bude vyšší. Poté, co vláda rozhodla o výstavbě v Dukovanech, se vše rozběhne naplno a firmy určitě budou shánět prostory pro bydlení. Jakmile vyřešíme lokalitu Vídeňského rybníka, tak další rozvojová plocha je pro nás tato,“ vysvětlil starosta.

Právě Vídeňský rybník je na pořadu dne. Radnice hodlá takto nazývané pozemky na jihu města vydražit za více než dvě stě milionů korun. Vítězný developer na místě poté postaví bytové domy a čtvrť rodinných domků. Zda bude město takto postupovat i v případě Hájku III, nebo zda bude prodávat pozemky jednotlivě, Pacal zatím nedovedl říct. „Takhle daleko ještě neuvažujeme. Zatím máme zpracovanou studii na toto území, která definovala, jak by to tam mohlo celé vypadat,“ doplnil Pacal.

Annu Hoffmannovou zpráva o nové výstavbě v místech, kam občas ráda chodí, příliš nepotěšila. „Ale rozumím tomu, že bude potřeba stavět. Tu volnou plochu si ale budeme muset ještě pořádně užít,“ usmála se.

Třebíč není jediné město, kde kvůli „novým“ Dukovanům vypukl boj o pozemky. V podobné situaci je například i Moravský Krumlov, který nyní chystá výstavbu více než dvou set nových bytů. „Takto velký projekt se tady od dob stavby zámku nerealizoval. V nedalekých Ivančicích navíc připravujeme novou čtvrť o velikosti necelých osmi stovek bytů s náměstím, parkem a školkou,“ uvedl pro Deník tamní stavební podnikatel Vlastimil Kocanda.