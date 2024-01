Lidé ale pomáhají i jinak, a to v nebývalé míře. Obec se rozhodla zřídit transparentní účet , kam lze posílat peněžní dary. „Dnes (ve středu) jsem účet založil. Bylo to o půl dvanácté, teď je půl čtvrté a už je na něm čtvrt milionu,“ říká starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

Zpráva o vyhořelém rodinném domě v Rudíkově byla tento týden jednou z nejčtenějších na webu Deníku . Dům patřil Martinu Zedníčkovi – František, který tu s přáteli odklízí trosky, je Martinův bratr. „Lidé pomáhají od chvíle, co se to stalo. V úterý se nás tu sešlo dvacet, a protože nám dali hasiči svolení, začali jsme to tady vyklízet. Veškeré vybavení, které uvnitř zůstalo a šlo zachránit, jsme vynesli před dům. Rozebrali jsme zbytek kuchyňské linky a co se dalo odvézt pryč, to jsme odvezli,“ popisuje František Zedníček.

Není to hezký pohled. Ohořelé krovy, zničená izolace, okolo domu očazené trosky. „Za tři měsíce čekají první dítě, se kterým se sem chtěli nastěhovat. Už byl připravený i pokojíček včetně výbavy. Tu jsme včera vynášeli,“ líčí smutně František Zedníček. „Když začalo hořet, měli tam taky pejska. Ten to naštěstí přežil, při požáru se schoval pod postel. Tam ho díkybohu uviděli hasiči a vynesli ho ven,“ dodává mladý muž.

Do dopoledne čtvrtka 11. ledna, kdy vzniká tento text, na účtu přibylo dalších 700 tisíc korun. Celkem je na něm tedy už skoro milion. „Účet je zatím zřízen na dobu neurčitou. Se Zedníčkovými jsem domluvený tak, že když budou potřebovat krýt faktury třeba za odvoz suti či nákup stavebnin, fakturu přinesou a my jako obec budeme z toho účtu uvolňovat potřebné částky. Pak se to ještě administrativně zaeviduje na krajském úřadu,“ vysvětluje starosta princip proplácení peněžní pomoci. Dárci tedy nemusejí mít obavy, že by jejich peníze byly využity bezúčelně.

Škoda činí šest milionů korun, a tak jsou Zedníčkovi za takovou pomoc velice rádi. „Každá koruna se jim teď bude hodit. Dům je postavený na hypotéku, tak ho musejí splácet, nebudou mít moc peněz nazbyt,“ přemýšlí František Zedníček. „Stavěli jsme to společně svépomocí asi dva a půl roku. Bratr s paní se sem postupně stěhovali, zkoušeli tu už pomalu bydlet. Teď tady poprvé byli přes Vánoce. Ty ještě oslavili, ale pak přišel ten devátý leden a vypadá to tu takto,“ ukazuje na zkázu kolem sebe Zedníček.

Starosta Souček byl přímo u požáru. „Já jsem u hasičů, takže jsme měli poplach. Zrovna to ráno jsem měl jet do Prahy na pracovní jednání. Ale prvně jsme samozřejmě běželi k požáru a začali hasit. Nebyl to pěkný pohled,“ vzpomíná starosta na chvíle, než dorazili profesionální hasiči.

Podle Františka Zedníčka se oheň pohyboval velmi rychle. „Izolace byla z PUR pěny, jak se to teď většinou dělává. Vedoucí hasičů mi říkal, že její zápalná teplota je hodně vysoká. Ale v okamžiku, kdy se té teploty dosáhne, což v tomto případě nastalo, ta pěna vzplane a nedá se to už zastavit,“ podotýká Zedníček a podívá se na ohořelé trámy. „Celý ten krov půjde dolů. Dnes uděláme provizorní zastřešení a pak bude potřeba objednat firmu, která ten krov znovu postaví,“ dodává.

Obec Rudíkov v příštím týdnu čeká zasedání zastupitelstva, které bude jednat o další možné pomoci Zedníčkovým. „Chceme projednat rychlou pomoc. Ale pak je tu i otázka dalších měsíců, záleží totiž například, jak to Zedníčkovým dopadne s pojistkou. Proto do budoucna můžeme uvažovat i o bezúročné půjčce. Kdyby na ni došlo, na obci bychom byli schopni uvolnit tak jeden dva miliony,“ rozmýšlí další kroky starosta Souček.

