Třebíčští policisté získali ocenění za evakuaci při nočním požáru panelového domu v Novodvorské ulici v Třebíči. První hlídka byla na místě do čtyř minut.

Čtyři policisté z třebíčského oddělení získali ocenění za projevení odvahy a osobní statečnosti a rychlý zákrok při noční evakuaci lidí z bytového domu, kde hořelo. Skleněnou plaketu a kázeňskou odměnu získali Lukáš Dočekal, Vítězslav Vrbka, Lukáš Konečný a Kristýna Frolová.

Požár v panelovém domě v Novodvorské ulici v Třebíči vypukl v neděli 9. června kolem půl desáté večer. Na místo ihned vyrazily i dvě policejní hlídky. „Po příjezdu na místo si policisté všimli černého dýmu, který se valil z okna bytu. Venku u domu se nacházel muž bez trička, který policistům sdělil, že bydlí v domě, kde hoří a že se jedná o byt ve 4. patře,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté se ihned vydali do domu a začali odspodu obíhat všechny byty. Bouchali na dveře a lidi vyzývali, aby kvůli požáru ihned opustili dům. Ve čtvrtém patře už z bytu šlehaly plameny a valil se z něj hustý dým. „Vzhledem k silnému žáru z hořícího bytu a silného a hustého kouře, nebylo ze strany hlídky dále možné pokračovat v evakuaci do vyšších pater, tedy do 5. a 6. patra,“ vysvětlila mluvčí.

Na Novodvorské ulici v Třebíči vyhořel v neděli 9. června pozdě večer byt v šestipatrovém domě. | Video: Deník/Milan Krčmář

Zbylých šest lidí se podařilo evakuovat poté, co hasiči zabránili dalšímu šíření požáru.

Na místo mezitím dorazila i druhá hlídka, která byla u požáru do šesti minut. Ta se pustila do evakuace lidí ze sousedního vchodu. „Policisté prokázali osobní odvahu a uměli se v danou chvíli správně a rychle rozhodnout, protože evakuace lidí v noci není nijak jednoduchá, protože někteří lidé v tuto dobu už spí, a proto může být obtížné je v noci probudit a zajistit, aby ze svého bytu odešli do bezpečí. Vždycky hrozí riziko, že v místě může zavládnout panika a lidé jsou ve stresu,“ dodal ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Miloš Trojánek.