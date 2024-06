Můžete prosím popsat, co se v domě v neděli večer dělo?

Tento třebíčský místostarosta bydlí v Novodvorské ulici, kde v neděli devátého června pozdě večer vypukl požár v panelovém domě . Oheň zasáhl právě jejich vchod, Fraňkovi žijí jen o patro níže. Nyní do bytu stejně jako ostatní sousedé nemohou, a proto se museli přestěhovat na chalupu.

Kam jste během toho požáru odešli?

Nejprve jsme stáli před domem a čekali jsme, jak to dopadne. Sousedi z vedlejšího vchodu nám nabízeli, že můžeme jít k nim a přespat tam. Všichni byli moc hodní. Ale my jsme pak odjeli na chalupu, kde teď tedy bydlíme. Naštěstí ji máme kousek od Třebíče. Kdyby ale někdo neměl takovou možnost jako my, policie přímo na místě nabízela možnost ubytování. Její součinnost s hasiči byla velmi dobrá.

Požár vypukl ve čtvrtém patře. Ve kterém bydlíte vy?

Ve třetím. Jsme ale ta vedlejší stupačka, byli jsme proto poškozeni jen částečně. Do bytu nám natekla voda při hašení. Další škoda nám vznikla ještě poté, co hasiči procházeli jednotlivé byty, zda v nich něco nehoří. Aby se dostali dovnitř, vyrazili nám dveře. Postihlo nás to tedy jen okrajově.

Požár v divadle Pasáž. V Třebíči se chystá cvičení se stovkami lidí

Už do domu zase můžete?

V bytě jsme zatím byli jen pro věci. V celém vchodě nic nefunguje, lidé museli jít pryč. Bylo nám řečeno, že během jednoho či dvou dnů by mohla znovu začít fungovat voda. A elektřina by mohla být spuštěna za dalších několik dní.

Řešili jste už škodu s pojišťovnou?

Jednání s pojišťovnou alespoň v našem případě zatím neproběhlo. Jak ale říkám, my neutrpěli až takovou újmu jako jiní sousedé. Máme poškozený jen jeden pokoj, z té jižní strany, odkud se hasilo. Ještě musím poděkovat hasičům, jejich zásah byl opravdu velice rychlý. A dobrá byla i práce policie.