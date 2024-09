Řeky Sázava, Želivka, Svratka a Doubrava jsou v neděli ráno na třetím povodňovém stupni. Dobrou zprávou je, že na většině míst přestávají stoupat. V Dalečíně řeka Svratka dokonce klesá. Přesto někteří lidé museli opustit svoje domy. „V Jimramově v ulici Strachujovská před třetí hodinou ráno proběhla evakuace tří osob z vodou ohrožených domů,“ informovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Řeka Svratka v Dalečíně.

Potíže dělají hasičům popadané stromy. Od jedenácté hodiny v noci do šesté hodiny ranní měli osmdesát výjezdů. „Nejčastěji se jednalo o odstranění popadaných stromů. Nejvíce událostí v tomto časovém úseku řešili hasiči na Třebíčsku,“ sdělila Musilová.

Města a obce na Vysočině proto vyzývají lidi, aby nechodili do lesů a parků ani dalších míst, kde hrozí pád stromů. „Toto nebezpečí je umocněno výskytem velkého množství stojících nezpracovaných kůrovcových souší. Odbor životního prostředí MěÚ Třebíč vyzývá občany, aby v následujících dnech nevstupovali do lesních porostů a ani se k nim nepřibližovali. Rovněž po odeznění nepříznivých meteorologických podmínek je nutné vstupovat do lesa se zvýšenou opatrností,“ varují v Třebíči.

Počasí a popadané stromy také komplikují dodávky elektřiny. Na Vysočině bylo v neděli ráno bez elektrické energie jedenáct tisíc domácností.