Typické je to v obchodech s elektronikou. „Nám výprodej začíná až 3. ledna, teď lidé chodí měnit zboží. Na Štědrý den vybalí dárky, zjistí, že jim zboží nevyhovuje, a nám nastává vyměňování. Obratově je to tedy pro nás horší než před Vánocemi, ale zároveň náročnější než před nimi. Lidí a požadavků je najednou mnohem víc. Přijdou, ale nekoupí. A požadavky řešíme,“ vysvětlil vedoucí prodejny Expert Ondřej Hrňák.

Trochu jiná je situace v prodejnách s obuví. Lidé sem sice zavítají, slevy je ale příliš neoslovují. „Už delší dobu máme vysledováno, že k nám kvůli slevám moc nechodí. Po Vánocích lidi přijdou třeba s tím, že místo dárku dostali peníze, ale že by vyloženě vyhledávali slevy, to se rozhodně říct nedá. Později budeme mít akci, kdy při koupi dvou zlevněných párů budete mít ten druhý za půlku a při koupi tří bude ten třetí zdarma. Na to lidi ještě jakž takž reagují. Ale už to nebývá tak časté jako dřív,“ uvedla prodavačka v jednom z obchodů s obuví, která si nepřála uvést své jméno.

Její slova potvrdili i manželé Bartíkovi. Ani je do obchodu žádná slevová akce nenalákala. „Kvůli slevám jsme sem nepřišli. My jsme tady proto, že se manželce roztrhaly boty. Když nějaké slevy jsou, mrkneme na ně. Ale že bychom chodili do obchodu jen vyloženě kvůli slevám, to rozhodně ne,“ svěřil se Jaroslav Bartík.