/VIDEO/ Pořádně si posvítit na veřejné osvětlení chce radnice v Třebíči. Na území města je totiž přes pět tisíc lamp, které chce radnice kompletně podchytit pomocí takzvaného generelu.

Třebíčská radnice chce mít přehled o stavu veřejného osvětlení ve městě. | Video: Deník/Milan Krčmář

„Doposud máme evidenci veřejného osvětlení. Ta nám říká, kde se jaké svítidlo nachází. Generel důkladně zmapuje, v jakém stavu je sloup veřejného osvětlení, v jakém stavu je svítidlo, a navrhne režim, jak by mělo to svítidlo vypadat v budoucnu,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Znamená to tedy, že u každého svítidla odborná firma zjistí, jaké spektrum barev by mělo vyzařovat a jaký jeho režim bude maximálně efektivní. Podobné průzkumy dělala radnice už například při opravách ulic, kde došlo i k výměnám osvětlení. Z pěti tisíc svítidel je tedy už čtyřicet procent takto zaevidovaných. „Generel vyhodnotí i to, zda někde není osvětlení nedostatečné. Popíše tedy také kvalitu osvětlení veřejného prostoru a navrhne řešení. Tedy abychom svítili tam, kde máme, a tak, jak máme. A to za co nejnižších nákladů,“ doplnil Pacala místostarosta Pavel Janata.

Vypracování generelu vyjde na 850 tisíc korun.