„Koná se pod záštitou Potravinové banky Vysočina ve 12 obchodech napříč celou Vysočinou,“ upřesnil za pořadatele Miroslav Krajcigr.

V jednotlivých prodejnách mohou dárci odevzdat nejen potraviny, ale i hygienické prostředky dobrovolníkům v zelené zástěře s logem Sbírka potravin, nebo do sběrných boxů za pokladnami. „Samozřejmostí pro každého dobrovolníka jsou rukavice, roušky, desinfekce. Vzhledem k tomu, že byla jarní Sbírka potravin kvůli koronaviru zrušena a počet lidí v tíživé životní situaci narůstá, chtěli bychom požádat veřejnost, aby se do podzimní sbírky zapojili v co možná největším počtu,“ zdůraznil Krajcigr.

Žádané jsou trvanlivé potraviny. Těstoviny, rýže, olej, trvanlivé mléko, masové konzervy, čaj. Všechny vybrané potraviny budou rozdány potřebným přes neziskové organizace či sociální odbory jednotlivých měst a obcí déle jednotlivým spoluobčanům v celém Kraji Vysočina.