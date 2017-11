Postřehy z cest: Jak Galicijci objevili dokonalý marketing

Třebíč /SERIÁL/ - Poutníků se do Santiaga de Compostela vydávají ročně možná i desítky tisíc. To už je samozřejmě solidní číslo, které má i znatelný vliv na ekonomiku podél celé trasy – a zejména pak její poslední část v Galicii, kudy lidí s holí a ve zmačkaných kloboucích proudí nejvíce.

Pro značnou část Galicijců je svatojakubská cesta doslova svatým Grálem pro jejich peněženky, protože je třeba si přiznat, že jinak by tento kraj byl tou nejzapadlejší výspou Evropy, po níž by neštěkl ani pes, a řada lidí by ani nevěděla, kde jej hledat. Mnoho místních už pochopilo, že poutníci do zdejších končin přinášejí nemalý peníz, a tak již dávno opustili tradiční zemědělství (které zde také není zrovna rozvinuté) a své domovy přeměnili na poutnické ubytovny či prodejničky všeho možného a nemožného. Velká konkurence panuje mezi hospůdkami, restauracemi, bistry a dalšími občerstvovnami. V jejich případě je nutné zaujmout poutníky také něčím jiným než obvyklým Menú del día, které je v každé hospodě víceméně obdobné. Na velmi originální, ale přitom levný marketing přišli v jedné hospůdce, která stojí ve vsi O Pino.

Zde si uvědomili, že poutníci logicky mají žízeň, k jejímuž uhašení značná část volí rezavý mok. Pravověrní pivaři se teď možná ušklíbnou, ale v případě jednoduchého bufetu je mnohem snazší prodávat pivo v lahvích, a nikoli čepované. K tomuto závěru asi došel i majitel zmíněné hospody. A tak denně radši tahal desítky bas s lahvemi, než aby den co den čistil trubky a narážel pět nových sudů. Ale jednou ho při přenášení bas asi chytl hexenšus, a tak s basou rozčileně třískl o zem. Lahve o sebe cinkly a jemu se rozsvítilo v hlavě – proč se vláčet s prázdnými flaškami zase zpátky do pivovaru, když můžou zůstat tady? Vždyť jich je tolik, že mohou samy o sobě posloužit jako lákadlo pro další poutníky.

Takže to pak takhle jdete vesnicí a najednou se před vámi za zatáčkou zjeví hospoda se zahrádkou, která je doslova poseta prázdnými flaškami. Jsou to tisíce prázdných lahví, které jsou navrstveny na zídce a jednom stolku, většina z nich je navíc doplněna nějakým vzkazem, v němž poutník, který zde svlažil své vyprahlé hrdlo, sděluje své pocity. Řeknu vám, je to opravdu netradiční reklama, která člověka nutí zastavit a minimálně si ji vyfotit, většinou však i zakoupit plnou láhev a ono vyprahlé hrdlo pěnivým mokem pořádně prolít.

Čili když si shrneme všechny klady, které jsou s tímto spojené – láhev obsahuje pivo, které člověka láká k osvěžení, a sama láhev se posléze stává marketingovým sdělením. Člověk tak vlastně platí nejen pivo, ale přímo i onu reklamu, takže do ní není třeba vůbec investovat. A co je nejlepší – sám navíc flašku doplní i nějakou malůvkou či vzkazem, který láká dalšího kolemjdoucího. Neplatíte grafiky, copywritery ani lepiče reklamních ploch. Vše na jednom místě, vše zaplacené a vše originální. Dokonalý marketing.

Milí majitelé bufetů a restaurací, tímto ode mě dostáváte tip, jak přilákat další hosty. Můžete mi věřit, že opravdu funguje. Jen je otázka, za jak dlouho v našich krajích nashromáždíte tolik prázdných lahví, aby opravdu sloužily jako reklamní plochy – asi to bude trvat trochu déle než na svatojakubské cestě s desítkami tisíc poutníků ročně, ale víte, co se říká: „Trpělivost přináší růže.“ A v tomto případě i zákazníky.

Milan Krčmář