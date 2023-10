„Je to vlastně počítačový program, něco jako pásový diagram, který v určitých časových úsecích spouští zelené či červené signály pro různé dopravní skupiny,“ uvedl Kratina.

Podobně reagoval i Tomáš Juza. „Synchronizace semaforů na Bráfce je na dlouhé téma. Intervaly semaforů na sebe navazují tak, že v hlavním směru od nemocnice v křižovatce Nádražní-Bráfova projede ve špičce jedno dvě auta a z boční ulice Nádražní pět až sedm. To taky není normální,“ sdělil Juza.

Při odbočování projede jen jedno auto. Zelená v podstatě jen problikla. To je další věc, na kterou poukazují čtenáři Třebíčského deníku . Nové, takzvané chytré semafory v Třebíči jim občas přinášejí zajímavé chvilky.

Podle starosty Pavla Pacala se z někdejších statických plánů staly nyní dynamické.

„Na ty původní neměla dopravní situace žádný vliv. U dynamických je to jinak. Krásně to je vidět u odbočovacího pruhu u gymnázia, když jedete od úřadu práce a odbočujete směrem doleva k bývalému okresnímu úřadu. Standardně ve špičce, kdy je nejvíce aut na Bráfově třídě, je tam zelená velmi krátká, protože přednost mají auta, která jedou rovně – tedy z Bráfky. Ta zelená tam má tři varianty – tři sekundy, sedm sekund a čtrnáct. Jakmile klesne počet aut na Bráfově třídě, délka zelené stoupne až na čtrnáct sekund,“ vysvětlil starosta.

Semafory na jednotlivých křižovatkách mezi sebou komunikují, což by vysvětlovalo i Juzův poznatek. „Nejde to hodnotit z pohledu jedné křižovatky. Ty semafory jsou na sebe navázány. Může se tedy stát, že na nějaké další stojí mnohem více aut, která je potřeba pustit,“ dodal Pacal.

Model signálních plánů tedy může být velmi proměnlivý. „Třeba v jednom týdnu vyhodnotí, že v určitém směru je zvýšený počet vozidel než v předcházejícím týdnu. Pak upraví interval. Další týden naopak zjistí, že tam to množství třeba kleslo, a tak se interval upraví v jiném směru. Je to nekonečný proces a takto to má být,“ doplnil starosta.

Video: Semafory nejsou schopné odstranit kolony v době dopravní špičky.

Místostarosta Pavel Janata ale upozornil na to, že i dynamický plán má své limity. „Nedají se od toho čekat zázraky. Jestli je dopravní špička a aut jede ze všech směrů hodně, pak má sice preferenci ten hlavní směr, ale i z těch vedlejších musejí ta auta jezdit,“ připustil místostarosta.

Aleš Kratina poukázal na chytrost semaforů i z jiného pohledu. „V celé diskusi zanikají třeba ekonomické souvislosti. Nové semafory nebyly jen o investičních nákladech, z větší části zaplacených z dotací, ale i o budoucích úsporách. Snížila se například spotřeba elektrické energie a již se nemusí pravidelně měnit žárovky, protože místo starých lamp jsou osazena LED svítidla,“ podotkl bývalý šéf třebíčské dopravy.