Úpravy křižovatky vítá Miroslav Koupil, který bydlí nedaleko. „Pokud se sem nainstalují semafory, určitě to pomůže. Bude pak mnohem přehlednější. Já osobně se snažím křižovatce vyhnout a raději si při cestě od Týna nadjíždím do ulice Na Kocandě. Odsud už se dostanu na Račerovickou mnohem snáze,“ vysvětlil Koupil.

Ten není sám, kdo při najetí na hlavní silnici, tedy Račerovickou a 9. května, volí podobný postup. Značná část třebíčských řidičů jej využívá zejména během dopravní špičky, kdy je provoz hustý a od centra se řítí jedno auto za druhým.

Zatímco Koupil bydlí pod křižovatkou, Jiřina Jakoubková nad ní. I ta zde mívá občas problémy. „Z toho zrcadla se dá těžko odhadnout, jak je blížící se auto daleko. Navíc tudy jezdí i dost kamionů. Určitě by taky pomohlo víc pruhů, protože když někdo jede po Račerovické ulici a chce odbočit na ulici U Kuchyňky, často dlouho čeká. Za ním se pak tvoří fronta,“ popsala. I ona se tedy na semafory těší, jen má obavy, zda se zde nebudou tvořit kolony. „Ta silnice není moc široká, takže při větším provozu se to tam možná bude štosovat. Určitě to tedy bude chtít větší úpravy. Možná by byl vhodnější kruhový objezd,“ zamyslela se.

Protínají se zde čtyři směry:

Ulice 9. května míří od centra města a za křižovatkou se mění na Račerovickou ulici. Ta vede z města směrem na Kamenici.

Ulice U Kuchyňky vede z Třebíče-Týna. Za křižovatkou na ni navazuje ulice U Obůrky směřující k třebíčské čtvrti Nehradov.

Nejnebezpečnější je příjezd od ulice U Kuchyňky. Silnice se zde stáčí do oblouku, ve směru od Kamenice je navíc velice blízko horizont. Pokud odsud jede nějaké auto rychleji, má řidič odbočující z ulice U Kuchyňky doleva na ulici 9. května problémy se včasným zařazením do jízdního pruhu.

Jak přesně bude nová křižovatka vypadat, podle vedoucího třebíčského odboru dopravy Aleše Kratiny zatím nelze říct. „Projektová dokumentace na stavební úpravy v křižovatce i instalaci semaforů se teprve zpracovává. K velkým úpravám nedojde, ale ve finále bude křižovatka bezpečnější pro chodce. Kolony ve směru od centra města se samozřejmě mohou při signálu Stůj nárazově tvořit, ale vzhledem k tomu, že v tomto místě není intenzita dopravy taková jako například na Hrotovické ulici, myslíme si, že zdržení bude únosné,“ uvedl Kratina.

Silnice je krajská, proto se na pracích bude podílet i Kraj Vysočina. Ten také nechal posoudit, zda by na křižovatce opravdu nebyl vhodnější kruhový objezd. „Vše se opírá o stanovisko dopravního inženýra a policie. Pokud by řekli, že je kruhový objezd vhodnější, dělal by se ten. Z jejich posudku ale vyplývá, že zde bude lepší vybudovat semafory,“ uvedl místostarosta Vladimír Malý, který je zároveň krajským zastupitelem.

Úpravy křižovatky by radnici podle schváleného rozpočtu města měly stát asi pět milionů korun. Na dalších dvě stě tisíc vyjde přebudování chodníků.