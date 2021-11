Ještě před několika týdny to vypadalo, že si Česká pošta v Třebíči za svou novou hlavní pobočku vybere objekt bývalého supermarketu MANA. Dříve narození jej znají jako Rozkvět. Nachází se na západní straně Karlova náměstí nedaleko Jihlavské brány. Pak ale pošta začala uvažovat o bývalé budově České spořitelny. Sice taktéž na Karlově náměstí, ale zato na jeho východní straně, v blízkosti Jejkovské brány.

Teď je ale zase podle mluvčího pošty Ivo Vysoudila všechno jinak. „Budovu na ulici Smila Osovského se nám již podařilo prodat v e-aukci a nyní probíhají jednání s novým majitelem. Jednou z možných variant proto je, že zde pobočka pošty zůstane, ovšem v přízemních prostorách. V takovém případě dojde k její modernizaci a k úpravě na bezbariérovou,“ uvedl.

Zároveň ale stále nevylučuje ani stěhování na Karlovo náměstí. „Je to další varianta z toho důvodu, abychom byli blíže k nádraží a aby bylo možné před poštou lépe parkovat. Nicméně doposud v této věci rozhodnuto nebylo,“ prohlásil mluvčí.

Starosta Pavel Pacal nad těmito zprávami kroutí hlavou. „Tuhle informaci mám také, ale je to hodně neobvyklý přístup. Mně připadá s podivem, že si někdo prodá střechu nad hlavou, aniž by měl stoprocentně podepsáno, kde bude působit dál,“ podotkl s tím, že ho přístup České pošty k tomuto problému překvapuje. „Přijde mi opravdu zvláštní, že by každý druhý měsíc měli jinou představu, kam půjdou. Já si takhle plánování nepředstavuji, Neustále to mění a vždycky tvrdí, že už je to konečné rozhodnutí,“ dodal.

Těmto náhlým zvratům se podivují i Třebíčané, kteří hlavní poštu využívají. „Podle mě by Česká pošta měla mít nějakou jasnou vizi. Vždyť je to důležitá instituce. Jsou lidé, zejména starší, kteří nemají internet, a tak si sem chodí třeba vyzvedávat či posílat peníze. Proto by měli vědět, jak to se zdejší pobočkou vlastně bude,“ zamyslela se Blanka Spilková.

Té by nevadilo, kdyby hlavní pošta zůstala na původním místě. Uvítal by to i důchodce Vlastimil Cabejšek, který by jen chtěl, aby projektanti opravdu vyšli vstříc hůře pohyblivým lidem. „Hlavně když to bude v přízemí. Štrachat se do těch schodů, to je pro mě špatné. Úřadování nahoře, to je jak za císaře pána,“ řekl Cabejšek, který ve staré budově ale vidí i jisté negativum. „Je tady málo místa na parkování,“ připomněl.

A nehrozí snad podle starosty, že by něco nevyšlo, a hlavní pošta nakonec nenašla útočiště nikde? „Ne, to určitě ne,“ je přesvědčený Pacal.

INFO K BUDOVÁM



- Budova hlavní třebíčské pošty je stará zhruba 120 let.



- Budova obchodního domu Rozkvět, později MANA, vznikla v roce 1982.



- Česká spořitelna na východní straně Karlova náměstí sídlila jen v letech 2009 až 2018, poté se přestěhovala do stávající budovy.