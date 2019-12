Třebíč – Dosud platili poplatek z pobytu v Třebíči pouze majitelé ubytovacích zařízení k tomuto účelu zkolaudovaných, tedy penzionů či hotelů. Nově budou poplatek odvádět všichni, kteří za úplatu někoho ubytují nejdéle 60 po sobě jdoucích dní. V tomto režimu funguje rozšířené Airbnb.

„Sám jsem zvědav, jak to půjde kontrolovat, je to s otazníkem, každopádně respektujeme zákon. Sazba se mění z částky šest korun na 10 korun za ubytovaného a noc,“ zmínil třebíčský starosta Pavel Pacal. Je to podle něj snaha, aby byly rovné podmínky. Nová pravidla placení tohoto poplatku ještě musí schválit zastupitelé.