Zato nacisté o pomníku věděli. Už proto, že jej obyvatelé tehdy samostatného Týna odhalili v roce 1938, tedy těsně před Mnichovskou dohodou. „Za německé okupace musely Masarykovy pomníky zmizet. Starosta Týna Jaroslav Voda uschoval citát v kůlně své usedlosti a pan Josef Černý zakopal reliéfy prezidentů na své zahradě,“ vysvětlil bývalý třebíčský kronikář Vlastimil Cabejšek, jak se podařilo pomník před nacisty zachránit.

Tradici setkávání u pomníčku obnovil Cabejšek po sametové revoluci. Před několika lety však předal organizaci vzpomínkových aktů senátorce Haně Žákové. Ta v pondělí k pomníčku položila kytice spolu s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem, který se setkal i s Cabejškem. Společně zavzpomínali na několik Masarykových citátů. „Při své abdikační řeči Masaryk řekl: ‚Budu se na vás dívat, jak to tady vedete.‘ A mě by zajímalo, co by tomu říkal teď,“ zamyslel se Drahoš.