Politika není kamenolom, aby ji museli dělat jen muži, říká jednička Zelených

Vysočina - Jedinou květinou mezi trny na Vysočině je jednička kandidátky Zelených Veronika Hana Konvalinková.

Veronika Hana Konvalinková (uprostřed) při předvolební debatě Deníku v Brzkově.Foto: Deník / Černo Jan

Jak to máte u Zelených zařízené, že na rozdíl od jiných stran jste jedničkou vy?

Máme dlouhodobě v programu rovnost mužů a žen. Nemáme pevné kvóty, ale při sestavování kandidátek uplatňujeme zásadu, že v první trojici musí být jeden člověk opačného pohlaví. Někdy je potřeba vyrovnávat počet mužů, jindy počet žen. Snažíme se dělat kandidátky zipově. To se nám ale na Vysočině úplně nepodařilo.

Politika je více mužská záležitost. Proč v ní podle vás není více žen?

Politika není kamenolom, aby ji museli dělat jen muži. Pokud se ale ženám nepomůže, pokud tam nebudou mít od mužů jasnou pozvánku, samy do ní nevstoupí. Ačkoli si myslím, že tu schopné ženy jsou. Mluví o tom třeba počet absolventů a absolventek vysokých škol. Kvóty by mohly být určitým nástrojem, který by nemusel být zaveden trvale, ale do té chvíle, než se poměr vyrovná. Pak už to bude fungovat přirozeně.

Kvóty? Jak je naplnit, když některým stranám ženy jednoznačně chybí?

Pokud pozici nelze obsadit, pokud kandidát není, je místo obsazeno jiným kvalifikovaným člověkem. Je to, jako když držíte místo pro někoho před začátkem představení, a když nepřijde, je místo uvolněno pro dalšího člověka, který na něj čeká. Je to určitá rezervace pro někoho. Takové kvóty mohou zafungovat jak jasná pozvánka pro ženy. Muži se musí kolem sebe rozhlédnout po ženách. Pokud kvóta není, nejsou k tomu nuceni, nemají potřebu ženu hledat, protože jich samotných je v politice dost.