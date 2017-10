Politika je v kraji pánská jízda

Vysočina - Přehled lídrů nejsilnějších politických stran na Vysočině jednoznačně ukazuje na pánskou jízdu. Ženu mají ve svém čele pouze Zelení. Před čtyřmi lety přitom stálo v čele kandidátek v kraji hned několik žen. ANO táhla vzhůru dnešní eurokomisařka Věra Jourová, ODS vedla do parlamentu Jana Fischerová, ženy stály v čele kandidátek Zelených, Pirátů i zemanovců.

Ilustrační foto.Foto: Libor Plíhal

Proč je tomu nyní jinak? A mělo by být žen v politice více? Dá se to nařídit shora? Položíte-li tyto otázky zástupcům volebních stran, dostanete takřka shodné odpovědi: Ženy o politiku velký zájem nemají a rozhodně se do ní nederou. Nařizovat v takové situaci pevný poměr žen a mužů na kandidátních listinách, nemá význam. Prostě kde nic není, ani čert nebere.

Ženy odrazuje chování politiků

„Když ženy vidí, co se v nejvyšší politice děje, ani se nedivím, že se tam nehrnou. Máme na to kvóty, máme na to dokonce usnesení, bohužel to ale dopadlo jako vždy,“ říká hejtman a lídr ČSSD na Vysočině Jiří Běhounek. Ženu najdeme na vysočinské kandidátce sociálních demokratů až pátém místě.

Nezájem žen o vysokou politiku přiznává i Josef Klement z KDU-ČSL. „Ženy bych na naší kandidátce uvítal. Když budeme mít političky, které mají zájem, nebráníme se tomu. Ženy se ale do čelních pozic na kandidátku samy nehrnuly,“ zmínil. Ženám je podle něj bližší politika na komunální úrovni, jak dokládají i kandidátní seznamy z posledních voleb do obecních zastupitelstev.

Většina oslovených politiků se shodne, že vedle zájmu jsou pro umístění na čele kandidátky rozhodující schopnosti dotyčného člověka. „Je to o schopnostech. Je jedno, jestli je to žena, nebo muž,“ reagoval lídr ANO na Vysočině Jaroslav Faltýnek. ANO má lídryň v čele kandidátek v jiných krajích několik. Na Vysočině jde z třetí pozice do voleb Monika Oborná.

Kvóty jako pozvánka do sněmovny

Ženy postavili do prvních řad v některých krajích i Realisté. Určovat ale poměr žen a mužů podle kvót je podle poslance a lídra Realistů v kraji Martina Lanka nesmysl. „Je to dehonestující i vůči samotným ženám. Protože ona pak přemýšlí: Jsem tak dobrá, nebo jsem tam prostě proto, že musí být naplněna kvóta? Kvóty nic neřeší, ženy musí samy chtít. Nutit někoho, že tam musí být, je dost nešťastné,“ pronesl.

Kvóty podle jedničky Zelených Veroniky Hany Konvalinkové nejsou dogmatem, ale spíše jakousi rezervací. „Je to jako když držíte místo pro někoho před začátkem představení. A když nepřijde, je místo uvolněno pro dalšího člověka, který na něj čeká,“ popsala.

Takové kvóty mohou podle ní zafungovat jako jasná pozvánka pro ženy do politiky. „Muži se pak musí kolem sebe porozhlédnout po ženách. Pokud kvóta není, nejsou k tomu nuceni, nemají potřebu ženu hledat, protože jich samotných je v politice dost,“ podotkla.

„Pohled žen na určité problematiky je myslím dobrý a je dobré vidět, jak se k tomu staví ženy,“ přiznává Josef Mladý z TOP 09. Ženu však v první pětici na Vysočině strana nepostavila.

U KSČM jen doporučení

Změnu po dlouhých letech učinila ODS. Do voleb ji vede starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. „Musel bych hodně vzpomínat, abych si vzpomněl, kdy byl lídrem na Vysočině muž. Byla to dlouhou dobu žena, ať už Jana Fischerová či Miloslava Němcová,“ poznamenal. „U nás v ODS na Vysočině máme ženy na druhém a čtvrtém místě,“ doplnil.

Stálicí a jedničkou KSČM na Vysočině je předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Na druhém místě jej následuje právnička Helena Vrzalová. „Máme doporučení, že by do třetího místa měla na kandidátkách nejméně jedna žena být. A do pátého místa jeden člověk mladší 35 let. Je to ale jen doporučení, nikoli kvóta,“ uvedl.

Pro svobodné sestavování pořadí se vyslovil i lídr SPD Radek Koten: „Jestli to je dáma nebo pán, to je podle nás jedno. Nemyslíme, že by to mělo být závislé na pohlaví. Mělo by to být závislé zejména na schopnostech toho konkrétního člověka. Pokud tady ženy nemáme, těžko si je namalujeme.“

Ženy na kandidátkách na Vysočině

(na prvních pěti místech kandidátních listin vybraných stran a hnutí)

ODS:

2. Miroslava Němcová

4. Martina Bártová

ČSSD:

5. Marie Medová Rubišarová

KSČM:

2. Helena Vrzalová

Zelení:

1. Veronika Hana Konvalinková

5. Anna Gűmplová

TOP 09:

-

ANO:

3. Monika Oborná

KDU ČSL:

-

Realisté:

3. Petra Chmelíčková

SPD:

5. Miluše Švomová

Piráti:

4. Michaela Vodová

Ženy v čele kandidátních listin na Vysočině v roce 2013

ODS:

Jana Fischerová

ANO:

Věra Jourová

Zelení:

Veronika Hana Konvalinková

Piráti:

Michaela Vodová

Zemanovci:

Ilona Švihlíková