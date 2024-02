VIDEO: Policie stále pátrá po důchodci ze Starče, zmizel před šesti měsíci

Za několik dní to bude půl roku, co policie vyhlásila pátrání po osmasedmdesátiletém muži ze Starče na Třebíčsku. Ten zmizel 27. srpna 2023 poté, co večer navštívil tamní pohostinství.