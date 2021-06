Police: Obec na rozhraní tří krajů. Podívejte se, jak se tam žije

Police je nejjižnější obec Kraje Vysočina, to ale není její jediná geografická zvláštnost. Leží totiž na rozhraní tří krajů – Jihomoravského, Jihočeského a Vysočiny. Coby kamenem dohodil je to z ní i do sousedního Rakouska.

Obec Police a její okolí. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

První písemná zmínka o Polici pochází z roku 1020. Na historii, a to i té současné, si v obci zvláště zakládají. Svědčí o tom i ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny 2007, kdy obdrželi hnědý diplom za vzorné vedení kroniky. Starosta Police: Na kraji zastupuji starosty malých obcí. Vím, co potřebují Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkVesnice, kde aktuálně žije 340 obyvatel, se může pyšnit i několika zajímavostmi. Nachází se v ní totiž zámek, židovský hřbitov a synagoga, Pomník padlým z 23. května 1923 nebo třeba Socha sv. Františka Xaverského z poloviny 19. století. Tipy na výlet Židovský hřbitov a synagoga v Polici Přímo v Polici se mohou lidé vypravit do dávné židovské minulosti. Bývalou synagogu lidé najdou na jižním okraji Židovské ulice. Tato jedinečná stavba venkovské barokní synagogy z poloviny 18. století podtrhuje i její začlenění do urbanistického komplexu Židovské ulice, který se zde dochoval téměř celý. Dále turisté mohou navštívit vinopalnu, špitál s lázní a židovský hřbitov, na kterém se dochovalo tři sta náhrobků od baroka až po počátek dvacátého století. Nejstarší náhrobek je z roku 1681. Synagoga a židovský hřbitov v Polici jsou chráněné jako kulturní památka České republiky. Nenápadná zlatá kostka. Sedm kamenů v Jaroměřicích připomíná zabité Židy Přečíst článek › Zámek v Polici na Třebíčsku.Zdroj: Deník/Jaroslav LoskotZámek Police Bývalá tvrz z roku 1371 byla v roce 1534 přestavěna na renesanční zámek. Později roku 1636 byl zámek přestavěn do barokní podoby, kterou má dodnes. Zámek Police byl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce Police. Návštěvníci zde najdou muzeum našich letců v RAF – stálou a jedinou expozici tohoto druhu v České republice, muzeum historických motocyklů značky Jawa a ČZ, muzeum Waldemara Matušky a zámeckou věž. Město Jemnice Historické centrum JemniceZdroj: Deník/Ivana ŘíhováJen osm kilometrů od Police najdou milovníci historie město Jemnici. Území města podle dokladů bylo osídleno již v období paleolitu. Jemnice se stala městem horníků, těžilo se zde také zlato a s výrobky zlatníků se mohou zájemci setkat například v muzejních sbírkách ve Vídni, Drážďanech i v Londýně. Mezi významné památky patří například zámek Jemnice, vystavěný podle plánů vídeňských architektů, dále židovský hřbitov a židovské město, které se svými pětadvaceti domy patří mezi nejstarší židovská města vůbec. Za prohlídku určitě stojí i v blízkosti města nacházející se mauzoleum rodiny Pallavicini vystavěné mezi lety 1902-1904, které projektoval dvorní architekt Otto Hofer. Ve městě si také mohou turisté prohlédnout kulatou románskou věž kostela sv. Jakuba. Jemnice se každoročně stává dějištěm Barchanu, jedné z nejstarších historických slavností v Evropě.