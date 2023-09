Kdykoli Anna Hoffmannová vstupuje do vody na třebíčském koupališti Polanka, chvíli jí to trvá. „Bývá totiž hrozně studená. Tím je Polanka vyhlášená. Určitě by tu vodu měli přihřívat, protože si připadám, jako by mi někdo do těla bodal tisíce jehliček. Člověk pak musí plavat, na nějaké vysedávání ve vodě to moc není,“ vylíčila svoje zkušenosti mladá žena.

Ta jinak na Polanku chodí ráda, a to i se svým manželem Luďkem. „Mně osobně nepřijde, že by voda byla až tak studená, protože většinou má v létě kolem třiadvaceti čtyřiadvaceti stupňů. To mi přijde jako adekvátní. Dámy mají možná jinak nastavené vnímání teploty. Ale Polanka je prima koupaliště, kam se člověk podívá, tam je zeleň. Prostě ideální místo. I když je fakt, že areál je už docela za zenitem,“ zamyslel se Luděk Hoffmann.

Voda v bazénu se naposledy přihřívala někdy v osmdesátých létech. Pak ale bylo nutné spoléhat se jen na sluníčko. A právě nemožnost regulovat teplotu vody a také poměrně zastaralé vybavení jsou důvodem, proč koupaliště na dlouhou dobu uzavře své brány. Naposledy lidé budou moci Polanku navštívit v neděli 3. září. Symbolicky se tak rozloučí s její starou podobou, která z velké části pochází ze 70. let minulého století. „Polanku bude město rekonstruovat od jara roku 2024 až do jara roku 2025. V neděli 3. září zde bude Den otevřených dveří. Lidé uvidí, co ještě neviděli, a to doslova. Budou totiž moci nahlédnout i do pro veřejnost vždy uzamčených prostor, kde je veškerá technologie k provozu koupaliště,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Tento den bude vstup do areálu zdarma. A kdo bude mít chuť, bude se moci i naposledy vykoupat ve stávajících bazénech. Protože ty se z gruntu změní. A nejen ony.