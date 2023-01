Ujít pár kilometrů navíc nevadí Jindřichu Prosovi, který bydlí v Riegrově ulici. V minulosti byl zvyklý do centra zajíždět autem, když něco potřeboval zařídit. „Od začátku roku se to změnilo. Nechce se mi totiž už tolik platit, když bych měl auto na městě nechávat. Radši se místo toho projdu. Navíc mám pocit, že je to občas i rychlejší. Nemusím trčet v dopravní zácpě,“ doporučil pohyb muž z Třebíče.

Mezi parkoviště, kde lidé nemusí za stání platit, patří plocha mezi První brněnskou strojírnou a železnicí. Parkoviště v Hrotovické ulici nabízí přibližně sto sedmdesát míst.

„V Třebíči jsem málokdy. Jsem zvyklý parkovat u První brněnské. Nic na tom ani měnit nebudu. Jinak by to lezlo do peněz,“ řekl Karel Chytka, který přijel ze Žďárska.

Parkoviště v Hrotovické ulici je otevřené od loňského podzimu a má ulevit dopravě v přetíženém centru „Do středu města je to deset minut pěšky. Mohou ho využívat i turisté, kteří k nám zavítají. Navíc odtud jezdívá městská hromadná doprava. Naopak parkoviště ve středu města by měla sloužit obrátkově,“ uvedl dříve pro Deník starosta Pavel Pacal.

Novým oblíbeným místem pro třebíčské řidiče je také Polanka. Od tamního parkoviště je to na Karlovo náměstí necelý kilometr. „Využíváme to tu hodně často. Hlavně kvůli procházkám, protože se nám okolí Polanky líbí,“ popsal důchodce František Homolka.

Parkoviště v Třebíči zdarma



Hrotovická ulice u První brněnské strojírny a železnice



Nádražní ulice



Gorazdovo náměstí



U Polanky

Podle něj na Polance pravidelně stojí velké množství aut. „A vůbec se tomu nedivím. Když někomu nohy ještě slouží, nechá si auto tady a pak si odběhne. Je to lepší, než aby lidé museli platit ty přemrštěné částky. Jen o tom příliš nevědí turisté. Jak je to parkoviště stranou, používají ho spíš jen místní,“ podotkl Homolka.

Ne všude však Třebíčané snahu řidičů levně zaparkovat vítají. Najít volné místo mají problém například obyvatelé v Ruské ulici.

Před jejich domy totiž často nechávají auta ti, kteří přijíždí za prací. „Nás se to zrovna naštěstí netýká. Můžeme si auta nechávat na dvorku. Jenže soused takovou možnost nemá. Nejednou už tu kroužil třeba deset minut, než něco volného našel. A není sám,“ zkritizoval důchodce, který v Ruské ulici bydlí. Jméno si zveřejnit nepřál, redakce jej však zná.

Podle něj se situace od ledna zhoršila. „Rozhodně tu stojí více aut než kdysi. Týká se to také Fügnerovy nebo Máchalovy ulice. Je to vidět hlavně před sedmou. To sem jezdí kde kdo. Navíc kvůli tomu v ulici máme i dost hluku,“ dodal Třebíčan.