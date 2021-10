Situace se trochu zklidnila poté, co se na obou koncích Krahulova objevily pasivní radary, nyní se přikročilo k dalšímu kroku. Naproti obecnímu úřadu a obchodu vzniká parkoviště a také přechod pro chodce.

Dříve nainstalované radary podle zastupitele Karla Vrzala pomohly, ale stále to nebylo ono. „Za zatáčkou auta stejně zrychlí. Tak doufám, že když řidiči uvidí přechod pro chodce, budou opatrnější. Bylo by to potřeba, protože tu zastavuje autobus a chodí tudy děti,“ okomentoval situaci Vrzal.

Podobně se vyjádřila i starší paní, která si nepřála uvést jméno. „Je pravda, že auta tady lítají hrozně. Třeba se mi stalo, že jsem přes silnici šla s kamarádkou do obchodu, vyletělo auto ze zatáčky a řidič na nás gestikuloval, co ho zdržujeme. Jistě, není tam přechod, ale jak tam máme chodit? Teď už to snad bude lepší,“ zamyslela se seniorka.

Silnice naproti obecnímu úřadu byla dříve rozšířená o záliv, na jehož okraji stojí kontejnery na tříděný odpad. To se nyní změní, záliv zmizel, kontejnery se posunou a na místě se postavilo menší parkoviště. Podle Jana Vrzala, syna výše jmenovaného, už bylo načase. „Přijel kamion s polskou značkou a celé to tam zablokoval. To se stalo víckrát, většinou to fakt byli Poláci. Auta ho musela objíždět, ke kontejnerům se nedalo dostat. Jeho to nezajímá. Prostě mu dojede karta, musí mít přestávku, a tak si zastaví, kde ho napadne,“ vysvětlil Jan Vrzal.