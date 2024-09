SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - ADIKTOLOG (M/Ž) Co vás čeká: Posláním Doléčovacího centra Třebíč je podpora udržení abstinence u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost. Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: o VOŠ nebo VŠ sociálního směru o Vzdělání v oboru adiktologie nebo psychoterapeutický výcvik výhodou o Znalost zákona 108/2006 Sb. o Zájem o práci s cílovou skupinou o Schopnost práce v týmu i samostatnost o Flexibilita a ochota se dále vzdělávat o Řidičský průkaz skupiny B o Trestní bezúhonnost o Respektování hodnot a znalost církevní organizace Výhodou bude, pokud budete umět: o praxe v oboru o vzdělání v oboru adiktologie Co vám můžeme nabídnout: o 1,0 pracovní úvazek (pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení) o Možnost dalšího vzdělávání a supervize o 5 týdnů dovolené o stravenková karta o finanční odměny při pracovním jubileu o zvýhodněné ceny volání pro zaměstnance a jeho rodinu o práci pod supervizí o možnost dalších vzdělávání o zajímavá a kreativní práce v příjemném pracovní prostředí o duchovní podpora Zaměstnanecké výhody: stravenky, 5 týdnů dovolené, vzdělávání, Sickdays 33 100 Kč

