Víc jak tisíc dětí v Jemnici a okolí zůstane na konci prázdnin bez dětského lékaře. Alespoň nyní to tak vypadá. Ten současný odchází a noví zájemci o práci v uvolněné ordinaci se do výběrového řízení nepřihlásili.

„Co vím od rodičů dětí, tak ošetření lze najít u dětských lékařů ve Znojmě, v Třebíči – obojí je padesát kilometrů, nebo ještě tak v Jindřichově Hradci, což je šedesát kilometrů. V Moravských Budějovicích ani v Dačicích už nové pacienty nenabírají,“ popsal situaci starosta Police Karel Janoušek. Police spadá pod osm kilometrů vzdálenou Jemnici.

Janouškova dospělá dcera se snažila najít lékaře pro své tříleté dítě. „Měla neuvěřitelné štěstí, paní dětská doktorka z Budějovic nabrala dvacet pacientů. Ale to byla výjimka,“ poznamenal polický starosta.

Zajistit dětského lékaře spadá především do kompetence Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na shánění se dále můžou podílet samotné obce. Krajský úřad vypsal ve spolupráci s pojišťovnami výběrové řízení. Do nejzazšího termínu 15. května se ovšem nikdo nepřihlásil. Obce vyvěsily inzeráty. Zatím rovněž nic.

Pravidlo do 35 kilometrů

Vláda České republiky vydala nařízení, kterým stanovila, že každý pojištěnec musí mít takzvanou. primární péči, kam patří i praktický lékař, dostupnou v dojezdové vzdálenosti do pětatřiceti minut osobním vozem. Tedy ne nezbytně v každé obci či městě, ale vždy v okruhu přibližně pětatřiceti kilometrů. „Pokud by měl některý z klientů VZP problém sehnat lékaře dostupného tak, jak to předpokládá nařízení vlády, ať se obrátí na pobočku VZP, kde mu poradí,“ uvedl mluvčí této největší tuzemské zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Konkrétnější být nechtěl. Že je na Jemnicku opravdu velký problém, mluvčí připouští. VZP tuto situaci vnímá a v současné době podle Sršně podniká kroky, které by měly vést k jejímu řešení. „Pro uvedenou oblast VZP iniciovala vypsání výběrového řízení na praktického lékaře pro děti a dorost. Jsme v kontaktu se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR a zároveň také jednáme s lékaři v okolních obcích, aby se podařilo situaci vyřešit,“ podotkl mluvčí Sršeň.Jinými slovy – podle všeho bude další výběrové řízen., Není však jisté,, že se konečně nějaký lékař přihlásí.

Statisícový příspěvek

Jemničtí jsou schopní nabídnout bydlení nebo za zvýhodněných podmínek parcelu na stavbu rodinného domu, ordinaci i jednorázový příspěvek šest set tisíc korun, pokud lékař zůstane po stanovené roky. „Je nezbytné tlačit na VZP, aby se víc snažila. Aby nabídla potenciálním zájemcům lepší finanční podmínky. My se o nového lékaře už postaráme. Protože pokud se žádný nenajde, skončí okolo 1100 dětí na ulici a budou muset jezdit na pohotovost do velkých nemocnic,“ zdůraznil jemnický starosta Miloň Slabý.